Tvitersko vojskovanje in misija v Sloveniji

Poročilo posebne delegacije evropskega parlamenta pod vodstvom nizozemske liberalke Sophie in 't Veld, ki je v Sloveniji dvigovalo veliko prahu, je odmevalo tudi na bruseljski razpravi parlamentarnega odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE). Člani odbora so razpravljali o poročilu o samem delu posebne skupine za spremljanje demokracije, vladavine prava in temeljnih vrednot ter o misijah v Bolgariji, na Slovaškem in v Sloveniji.

»V nekaj državah se dediščina komunistične preteklosti vse bolj uporablja za upravičevanje določenih ukrepov,« je ugotavljala Sophie in 't Veld. Ukvarjanje z zgodovino po njenem mnenju ne bi smelo biti pretveza za uničevanje vladavine prava in kršenje temeljnih pravic. Tudi korupcija je ena večjih težav. Evropska komisija kot varuhinja pogodb v njenih očeh ne naredi dovolj, je površna in se zanaša na vladne vire, ki da niso vedno najbolj zanesljivi.

V zvezi s Slovenijo je obžalovala, da se premier in ministri v Ljubljani niso hoteli srečati z njimi. »Javne institucije delujejo, a smo zelo zaskrbljeni nad velikim pritiskom nanje, nad zelo osebnimi napadi na predsednike ustavnega sodišča, KPK, računskega sodišča in več drugih institucij, in na novinarje z verbalnimi napadi in strateškimi tožbami,« je dejala. Kot sporno je omenila vladanje z odloki. Pri STA bodo še spremljali, ali je financiranje stabilno in ali je zagotovljena uredniška neodvisnost.