Ujeti med grožnjama iz Madžarske in Bolgarije

Makedonci bodo v nedeljo izbirali župane in občinske svete na lokalnih volitvah, ki jih mnogi vidijo kot potencialno zgodovinske.

Predvolilne ankete so pripisale možnost za zmago opozicijski VMRO-DPMNE, v katero sodi na Madžarsko prebegli nekdanji premier Nikola Gruevski. Na videz nerešljivi spor med Skopjem in Sofijo je ena od predvolilnih tem, bi lahko izhod iz tega labirinta ponudila arbitraža?