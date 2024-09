Rusija bo zaradi groženj na mejah povečala število vojakov

V regiji Sumi na severovzhodu Ukrajine poročajo o obsežnih izpadih elektrike po ruskih nočnih napadih z brezpilotniki. Več kot 280.000 gospodinjstev, tudi v regionalni prestolnici, je bilo davi kljub popravilom brez elektrike. Ukrajinske sile so nad regijo sestrelile 16 ruskih dronov. O napadih poročajo tudi iz ruskih regij Kursk in Brjansk.

V regiji Sumi ključna infrastruktura, kot so bolnišnice in vodarne, sicer deluje z rezervnimi sistemi napajanja, poročajo ukrajinske oblasti. Po njihovih navedbah so ruske sile nad Ukrajino poslale skupaj 51 dronov, 34 jim jih je uspelo sestreliti, 12 pa s pomočjo elektronskih ukrepov preusmeriti in strmoglaviti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

O novih napadih poročajo tudi na ruskem ozemlju. Nad regijo Brjansk je ruska vojska sestrelila osem dronov in še enega nad regijo Kursk, so sporočili z ruskega obrambnega ministrstva.