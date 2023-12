Ukrajina je razstrelila glavno železniško povezavo med Rusijo in Kitajsko

Ukrajinska varnostna služba je razstrelila železniško povezavo, ki povezuje Rusijo s Kitajsko, v tajnem napadu, izvedenem globoko v sovražnem ozemlju. Pri tem so prokremeljski mediji poročali, da so preiskovalci odprli kazenski primer »terorističnega napada«, poroča Politico.

Ukrajinska varnostna služba (SBU) je povzročila več eksplozij v predoru Severomorsk na avtocesti Baikal–Amur v Burjatiji, ki poteka približno 6000 kilometrov vzhodno od Ukrajine, je za Politico povedal visoki ukrajinski uradnik, ki je neposredno poznal operacijo. Gre za regijo v vzhodni Sibiriji, ki meji na Mongolijo, je včeraj navajal CNN.

»To je edina resna železniška povezava med Rusko federacijo in Kitajsko. In trenutno je ta pot, ki jo Rusija uporablja tudi za vojaške dobave, ohromljena,« je dejal uradnik.

Med premikanjem tovornega vlaka v predoru so se sprožile štiri eksplozivne naprave. »Zdaj (ruska) zvezna varnostna služba deluje na kraju samem, železničarji neuspešno poskušajo zmanjšati posledice posebne operacije SBU,« je dodal ukrajinski uradnik.

»Na odseku Itikit–Okusykan v Burjatiji je osebje lokomotive tovornega vlaka med vožnjo skozi predor opazilo dim iz enega od rezervoarjev dizelskega goriva. Vlak so ustavili, iz bližnjih mest pa so na pomoč poslali dva gasilska vlaka. Vožnja vlakov ni bila prekinjena, organizirana je bila vzdolž obvoznega odseka z rahlim podaljšanjem časa potovanja,« je v četrtek sporočila ruska državna železniška družba RZHD.

Ruske železnice so, kot je navajal CNN, včeraj poročale o požaru na vlaku, zagorelo je menda 29. novembra ponoči. Za odpravljanje posledic požara so vključili reševalne in gasilne vlake, žrtev ni bilo.