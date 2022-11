Ukrajina lahko preživi le z enotno zunanjo podporo

V nadaljevanju preberite:

Rusija se je Ukrajince – ti so Kremelj šokirali s svojo vztrajnostjo, neodvisnostjo, upornostjo – odločila pokoriti s taktiko izčrpavanja; Moskva poskuša ukrajinski odpor dobesedno zamrzniti. A ukrajinski znanci in prijatelji ves čas – in v en glas – ponavljajo, da so pripravljeni za svobodo preživeti tudi nekaj podobnega, kot so med drugo svetovno vojno v času nacističnega obleganja morali preživeti prebivalci (tedaj) Leningrada. Ljudje se – podobno velja tudi za ukrajinske oblasti – zatekajo k solidarnosti, improvizaciji in upanju, obenem pa računajo na preboj na vzhodni fronti ter pomoč zahodnih zaveznic.