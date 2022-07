Ukrajina obnavlja pristanišča Donave v nujnih prizadevanjih za izvoz žita

08.00 Ukrajina obnavlja pristanišča Donave v nujnih prizadevanjih za iztovarjanje žita

Ukrajina obnavlja in širi nekatera svoja že dolgo neuporabna rečna pristanišča na Donavi, da bi olajšala izvoz žita zaradi ruske blokade Črnega morja, piše Guardian. Pred vojno so bila ukrajinska rečna pristanišča na Donavi redko uporabljena, nekatera so bila v popolnem razpadu. Toda po ruski invaziji na Ukrajino in njenem nadzoru izhodnih poti v Črno morje Kijev oživlja svoja stara rečna pristanišča, da bi se izognil morski blokadi in pospešil izvoz pšenice iz države.

»Vzemite primer pristanišča reke Reni,« je za Guardian povedala Alla Stoyanova, vodja oddelka za kmetijsko politiko regije Odesa. Pristanišče je bilo med najpomembnejšimi v Podonavju v času Sovjetske zveze in prehod v Romunijo. »Nedavno ga sploh niso uporabljali. Tako si zdaj prizadevamo za njegovo razširitev, skupaj z drugimi rečnimi pristanišči, da bi povečali zmogljivost. Medtem ko govorimo, več kot 160 ladij čaka v Črnem morju, da vstopijo v kanal Sulina, vendar ne morejo, ker je zmogljivost tega kanala le 5-6 ladij na dan,« je dejala. Kot navajajo uradniki, je ta način edini za ublažitev svetovne lakote ta, da se konča ruska blokada Črnega morja.