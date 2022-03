Ukrajina stresa rimsko vlado

V nadaljevanju preberite:

Da bi dosegli cilj, dva odstotka bruto domačega proizvoda za obrambo, manjka najmanj 15 milijard evrov, je sitnaril Conte, Draghi pa mu je zabrusil, da sta njegovi dve vladi, prva z desnimi in druga z levimi partnerji, dvigali obrambne stroške v nebo, česa takega ni počela nobena italijanska vlada pred njima.

Nisem prepričan, je rekel premier, da bo Conte po nasprotovanju obrambnim stroškom še zmogel potisniti zobno pasto nazaj v tubo. Zdaj je trenutek za odgovorno ravnanje, v igri je prihodnost Evrope in zahodnega sveta, je Conteja opozoril Draghi. Conte je pozneje potarnal, da ni mislil nič hudega, niti omenil ni vladne krize, kaj šele, da bi zagrozil z izstopom iz koalicije, samo enakopraven partner je hotel biti, pa so ga odrinili na rob in naredili za črno ovco.