Ukrajina zavrača ruski poziv in se ne bo predala

06.15 Biden bo odpotoval na Poljsko

Ameriški predsednik Joe Biden bo ta teden v petek odpotoval na Poljsko, kjer bo razpravljal o mednarodnih prizadevanjih za podporo Ukrajini in »nalaganju resnih stroškov Rusiji« za njeno invazijo, je sporočila Bela hiša, piše Guardian. Razprave bodo sledile Bidnovim srečanjem v Bruslju v Belgiji z zavezniki Nata, voditelji G7 in voditelji Evropske unije. Na Poljskem bo imel Bidel dvostransko srečanje s predsednikom Andrzejem Dudo. Predsednik bo razpravljal o tem, kako se ZDA skupaj z našimi zavezniki in partnerji odzivajo na humanitarno krizo in krizo človekovih pravic, ki jo je povzročila neupravičena in nič izzvana vojna Rusije proti Ukrajini, so zapisali iz Bele hiše.

06.10 Ukrajina zavrača rok za predajo Mariupolja

Rusija je včeraj zvečer od Ukrajine zahtevala, da njeni vojaki odložijo orožje in mesto ob Azovskem morju zapustijo v ponedeljek dopoldne: »Odložite orožje,« je v nedeljo na brifingu dejal generalpolkovnik Mihail Mizincev, direktor ruskega centra za upravljanje nacionalne obrambe. »Nastala je strašna humanitarna katastrofa. Vsem, ki odložijo orožje, je zagotovljen varen prehod iz Mariupolja.« Mizincev je dodal, da se bodo lokalni uradniki soočili z »vojaškim sodiščem«, če se ne bodo strinjali s pogoji predaje.

Vendar je Ukrajina predlog zavrnila, pri čemer je podpredsednica vlade Irina Vereščuk dejala, da »ne more biti govora« o predaji. Po poročanju Ukrajinske Pravde, ki jo povzema Guardian, je dejala: »O kakšnih predajah, polaganju orožja ne more biti govora. O tem smo že obvestili rusko stran. Namesto da izgubljate čas z osem strani dolgim pismom, preprosto odprite humanitarni koridor.« V Mariupoljo je sicer ujetih še okoli 300.000 ljudi, včeraj jim je uspelo evakuirati nekaj tisoč. Ukrajinski predsednik Zelenski je dejal, da je samo v nedeljo v bližnje Zaporožje prispelo 4000 prebivalcev Mariupolja, poroča Guardian.

Uslužbenci proruskih čet preverjajo avtomobile v Mariupolju. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Vereščukova je rusko stran obtožila »namerne manipulacije« in ponovila, da smo v Mariupolju, kjer v katastrofalnih razmerah in ob nenehnem obstreljevanju ostaja ujetih okoli 300.000 ljudi, priča »dejanskemu zajetju talcev«. V video sporočilu na Telegramu je Rusom še očitala, da se vedejo kot »teroristi«, ko zvečer obljubljajo odprtje humanitarnih koridorjev, nato pa jih zjutraj obstreljujejo. Mariupolj – strateško pomembno mesto, z nadzorom nad katerim bi Rusija dobila popolno kontrolo nad jugovzhodnim pasom Ukrajine – ruske sile zdaj povsem obkrožajo. Satelitski posnetki pričajo, da je nenehno obstreljevanje v minulih dveh tednih večji del mesta povsem uničilo.

05.50 V kemični tovarni Sumy poročajo o puščanju amoniaka

Puščanje amoniaka v kemični tovarni v severovzhodnem ukrajinskem mestu Sumy naj bi vplivalo na območje v polmeru 2,5 kilometrov od razlitja, je dejal mestni župan, poroča Guardian. Dmytro Zhyvytskyiy je dejal, da so o puščanju poročali ob 4.30 po lokalnem času. Povedal je, da je območje v polmeru 2,5 km okoli elektrarne nevarno, in dodal, da bi morali prebivalci za zaščito poiskati zatočišče v zavetiščih in kleteh. Amoniak je lažji od zraka, zato je treba za zaščito uporabiti zaklonišča, kleti in nižja nadstropja,« je dejal.

00.30 Ministri za kmetijstvo EU v luči ukrajinske krize o stanju na kmetijskih trgih

Ministri za kmetijstvo EU bodo danes v Bruslju razpravljali o stanju na kmetijskih trgih v luči vojne v Ukrajini in njenih posledicah za prehranski sektor. Na zasedanju, ki se ga bo udeležil tudi kmetijski minister Jože Podgoršek, se bodo seznanili še s potekom potrjevanja strateških načrtov držav članic v okviru skupne kmetijske politike.

Ministri sedemindvajseterice bodo razpravljali o razmerah na agroživilskem trgu po ruski invaziji na Ukrajino. Glavna pozornost bo namenjena ukrepom za zagotavljanje prehranske varnosti v EU, tako v času neposredno po ruskem napadu kot dolgoročno. Govorili naj bi tudi o morebitnem vplivu vojne na preskrbo s hrano v nečlanicah EU.