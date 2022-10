Ukrajinci si želijo Herson osvoboditi do začetka zime

V nadaljevanju preberite:

Kijev se je s pomočjo svojih zahodnih vojaških svetovalcev v primeru osvobajanja okupiranega Hersona odločil za počasnejšo taktiko, ki je natančno usklajena z vojaškim dogajanjem na bojiščih vzhodne Ukrajine. Osvoboditev Limana, pomembnega železniškega vozlišča, ki je bil ena izmed ključnih točk ruske okupacije Donbasa, je namreč še dodatno oslabila ruske oskrbovalne poti in to v času, ko želi Moskva na vzhod in jug Ukrajine v hitrem času pripeljati več sto tisoč sveže mobiliziranih vojakov – rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da je bilo do zdaj mobiliziranih 200.000 moških.