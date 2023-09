Ukrajinske oblasti trdijo, da so zavzele vas v bližini Bahmuta

Ukrajinske oblasti so v nedeljo sporočile, da so njihove sile ponovno zavzele vas Kliščivka, ki leži južno od mesta Bahmut v regiji Doneck na vzhodu države. Vas so zavzele le nekaj dni po tem, ko je ukrajinska vojska osvobodila vas Andrijivka, ravno tako južno od Bahmuta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Kliščivka je bila očiščena Rusov,« je na družbenih omrežjih sporočil poveljnik ukrajinskih kopenskih sil Oleksandr Sirski. Zavzetje vasi je potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je dodal, da Kijev pripravlja novo obrambno strategijo za Ukrajino, pri kateri bosta v ospredju zračna obramba in artilerija.

Tiskovni predstavnik ukrajinske vojske Ilja Jevlaš je pojasnil, da bi lahko nadzor nad Kliščivko Ukrajini pomagal pri obkolitvi Bahmuta. »Pridobili smo postojanko, ki nam bo v prihodnosti omogočila nadaljevanje ofenzive in osvoboditev naše dežele izpod okupatorjev,« je dodal.

Ruske enote so vas zavzele januarja

Kliščivka, v kateri je pred začetkom ruske invazije živelo nekaj sto ljudi, so ruske enote zavzele januarja. Do zavzetja vasi pa prihaja le nekaj dni potem, ko je ukrajinska vojska ponovno zavzela tudi vas Andrijivka, ravno tako južno od mesta Bahmut.

Zmage na bojišču so za Ukrajino še posebej pomembne, saj bo Zelenski ta teden obiskal Washington, kjer bo iskal nadaljnjo podporo ZDA. To bo njegov drugi obisk v Beli hiši, odkar je Rusija februarja lani napadla Ukrajino.