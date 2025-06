Ukrajinski dron ranil kitajskega novinarja, Rusija ZN poziva k odgovoru

V četrtek je bil v ruski regiji Kursk, ki meji na Ukrajino, v napadu z ukrajinskim dronom ranjen kitajski televizijski novinar Lu Yuguang, so danes potrdili s kitajske televizije Phoenix TV, kjer je bil Lu zaposlen. Napad je potrdila tudi Moskva.

Rusija je visoki komisariat Združenih narodov za človekove pravice in druge mednarodne organizacije pozvala k takojšnjemu odgovoru in ustrezni oceni incidenta. Po navedbah Moskve je bil novinar v času napada s svojo ekipo v vasi Korenevo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ciljni napad kaže, da namerava režim v Kijevu utišati in dejansko uničiti predstavnike vseh medijev, ki si prizadevajo posredovati objektivne informacije,« je na omrežju Telegram sporočila tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova.

Kitajska televizija Phoenix TV je sporočila, da je bil njihov novinar Lu Yuguang ranjen v glavo in da so ga odpeljali v bolnišnico. V videoposnetku, ki so ga objavile ruske televizije, je Lu s povito glavo govoril z novinarji. V izjavi za ruske medije je dejal, da se dobro počuti.

Guverner regije Kursk, v kateri je bil novinar napaden, pa je povedal, da je imel novinar na glavi ureznine in da je po oskrbi zavrnil nadaljnjo oskrbo v bolnišnici. Lu je po navedbah ruskih medijev poročal o vojni v Ukrajini vse od njenega začetka pred tremi leti. Predstavniki Kijeva in Pekinga se na incident še niso odzvali.

Kitajska vztraja pri svoji nevtralnosti v ukrajinski vojni, vendar zahodne vlade opozarjajo, da so Rusiji tesne vezi s Pekingom zagotovile ključno gospodarsko in diplomatsko podporo.