Ukrajinski vojaki pred Hersonom, začenja se množična evakuacija

Ukrajinska vojska je po trditvah ruskih okupacijskih oblasti v regiji Herson zbrala več deset tisoč vojakov za osvoboditev mesta Herson na jugu države. Kot je po poročanju Guardiana napovedal tamkajšnji guverner Vladimir Saldo, bodo zato v naslednjih šestih dneh evakuirali od 50.000 do 60.000 ljudi z desnega brega reke Dneper na levega. Po njegovih navedbah so čolni že pripravljeni, prav tako so bili o evakuaciji obveščeni prebivalci.

Za zdaj so razmere sicer stabilne in morebitna ukrajinska ofenziva se še ni začela, je danes po poročanju ruske državne tiskovne agencije Tass dejal Saldov namestnik Kiril Stremusov, ki je že sinoči napovedal, da se bo kmalu začela bitka za Herson.

Obtoževanje ukrajinskih sil

Ruski vojaki na desnem bregu reke Dneper, ki teče skozi regijo, so zdaj v veliki meri odrezani od sveta. Vodja ruskih okupacijskih oblasti Saldo je zato napovedal evakuacijo civilistov. Evakuacijo iz Hersona je sicer že v torek napovedal poveljnik ruskih sil v Ukrajini Sergej Surovikin, ki je poveljevanje prevzel pred desetimi dnevi. Kot je dejal, so razmere na tem delu fronte napete, saj ukrajinske sile z zahodnim orožjem nenehno napadajo ruske položaje. Ob tem je ukrajinske sile obtožil, da njihovi napadi, katerih tarča je civilna infrastruktura, »neposredno ogrožajo življenja prebivalcev«.

Mesto Herson je v ruske roke padlo marca, kmalu po začetku ruske agresije na Ukrajino. Ukrajinske sile so konec poletja začele z obsežno protiofenzivo, med drugim tudi na jugu in se zdaj približuje mestu.