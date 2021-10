Umik na položaj »strička iz ozadja«

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko komentatorji ugotavljajo, da je mladi, a nadvse uspešni politik Sebastian Kurz uspel razbiti že dve vladni koaliciji, tretje pa si ni mogel privoščiti, voditeljica opozicijskih socialdemokratov Pamela Rendi Wagner napoveduje, da bo Kurz postal »senčni kancler« in še naprej vodil državo iz ozadja.



Sebastian Kurz, ki je konec avgusta dopolnil 35 let, je bil tisti, ki je pred štirimi leti kot novopečeni voditelj ljudske stranke prekinil vladno koalicijo z vodilnimi socialdemokrati in se zavihtel na čelo države. Že kot kancler je dve leti kasneje iz koalicije odgnal svobodnjake, ki jih je potopila afera Ibiza, in se po predčasnih volitvah vrnil še bolj zmagoslavno vrnil na položaj kanclerja. Nove obtožbe o svoji domnevni vpletenosti v korupcijo, ki so prišle v javnost prejšnji teden, odločno zavrača, odstopil pa je zato, da bo olajšal delo tako vladi kot preiskovalcem. Postal bo zvezni poslanec, ki bo dobil imuniteto, ostal bo vodja stranke. »Še vedno bo najbolj vplivna osebnost v ljudski stranki na nacionalni ravni. Vse je naredil, da bo imel še vedno nadzor na stranko, vlado pa na svoji strani,« je pojasnil avstrijski analitik Thomas Hofer.



Po njegovem mnenju je za Kurza njegov najverjetnejši naslednik in dosedanji zunanji minister Alexander Schallenberg zgolj »nadomestek«. Schallenberga, ki ga utegne predsednik države Alexander Van der Bellen za novega kanclerja slovesno potrditi že jutri, so v medijih že razglasili kot prvega kanclerja druge republike, ki ima plemiško poreklo. Zadnji predsednik avstrijske vlade, po čigar žilah je tekla modra kri, je bil avstrofašist Kurt Schuschnigg, ki je vodil severno sosedo od leta 1934 do nemškega »anschlussa«.