Umiritev vulkana še ne pomeni konca izbruha

Lava iz vulkana pri kraju Grindavik na jugozahodu Islandije ne izteka več, je danes za islandsko javno radiotelevizijo RUV povedala strokovnjakinja za naravne nesreče Elisabet Palmadottir. Kot je dejala, je lavo, ki se je iztekala iz ene od razpok, nazadnje videla okoli ene ure zjutraj, kar pa ne pomeni, da se je izbruh ognjenika končal.

Iz druge razpoke bliže Grindaviku lava ni pritekla že od ponedeljka zjutraj, a kljub temu po mnenju Palmadottirjeve še ni čas za razglasitev konca izbruha. Kot je dejala, bodo razmere ocenili na današnjem sestanku civilne zaščite, meteorološkega urada ter drugih pristojnih služb in strokovnjakov.

Možnost novih razpok

Strokovnjakinja je še opozorila, da še vedno obstaja možnost, da se na območju vulkana odprejo nove razpoke. Po njenih besedah so v magmatskih vdorih zaradi premikanja lave od polnoči zabeležili 16 manjših potresnih sunkov, na svoji spletni strani poroča RUV.

Strokovnjakinja je opozorila, da še vedno obstaja možnost, da se na območju vulkana odprejo nove razpoke. FOTO: Halldor Kolbeins/AFP

»Ta izbruh se je verjetno končal, najbrž čez noč, vendar samega dogodka ni konec,« pa je opozoril vulkanolog Armann Hoskuldsson. Po njegovi oceni je »obnašanje« ognjenika v zadnjih nekaj mesecih in tednih verjetno znak pogostih, a majhnih izbruhov.

Ob tem se bodo popoldne v islandski prestolnici Reykjavik z oblastmi sestali prebivalci evakuiranega Grindavika. Dnevni red srečanja, ki se ga bo udeležila tudi premierka Katrin Jakobsdottir, ni znan oziroma bo objavljen naknadno.

Vulkan pri Grindaviku na polotoku Reykjaness je začel bruhati v nedeljo zjutraj. Lava je popoldne istega dne dosegla obrobje kraja in zalila nekatere hiše. Oblasti so razglasile izredne razmere, okoli 4000 prebivalcev obalnega mesteca pa so še pred izbruhom evakuirali.