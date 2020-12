Umor, ki je končal obdobje nedolžnosti

Walking on Thin Ice.



The Beatles, ena najvplivnejših skupin vseh časov, katere član je bil John Lennon, ima letos dvojni jubilej: 60 let od nastanka in 50 let od razhoda. FOTO: AFP

Deset minut tišine po vsem svetu

Newyorška zgradba Dakota, pred katero je 8. decembra 1980 pod streli morilca padel John Lennon. FOTO: Angela Weiss/AFP

Washington – Ko je pred štiridesetimi leti pred newyorško zgradbo Dakota pod streli morilca padel, se je za mnoge ljubitelje skupine The Beatles in poznejšega samostojnega Lennonovega glasbenega delovanja končalo obdobje nedolžnosti. Tam, kjer je vdovav Centralnem parku potresla njegov pepel, lahko počastijo spomin na glasbenika pri znamenju, imenovanem Strawberry Fields.Predstavljajte si, da ni nebes, je v svoji znameniti pesmi Imagine pel John Lennon, in milijoni so slišali sanje o svetu brez sovraštva, vojn, pohlepa in lakote, le z bratstvom in enakostjo. Lennonovega morilcapa so verzi spomnili na zaničevanje vere in razkošno življenje idola mladih in manj mladih ljubiteljev glasbe v veličastni stanovanjski zgradbi ob newyorškem Centralnem parku. Tarčo svoje obsedenosti je ves dan čakal pred njegovim stanovanjem, nekaj ur pred ustrelitvijo mu je dal celo podpisati album Double Fantasy. Lennon je bil med podpisovanjem plošče še posebej prijazen, je kasneje izjavljal morilec, a ga to ni ustavilo. Čakal ga je pred Dakoto, medtem ko je fotografinjav stanovanju v sedmem nadstropju s pogledom na Centralni park za revijo Rolling Stone posnela fotografijo z golim Johnom med objemanjem Yoko Ono v črnem in z razprostrtimi lasmi na tleh, pevec, kitarist in avtor je opravil še radijski intervju. Morilec ga je pustil pri miru tudi med odhodom v Record Plant Studio ob robu Times Squara, kjer so več kot desetletje pred tem snemaliinter so zmiksali posnetke z Woodstocka. Osmega decembra 1980 sta Yoko in John tam snemala skladboJohna Lennona so za mrtvega razglasili v bližnji Rooseveltovi bolnišnici, Chapman pa je policiste pričakal s knjigo Lovec v rži v roki. To naj bi bila njegova izjava. Že nekaj časa se je bolestno istovetil spisatelja, mladim junakom ene najbolj pretresljivih zgodb o životarjenju v šoli in vsakdanjem življenju po smrti ljubljenega brata. Mark David Chapman ni bil nič od tega. Uboj je načrtoval več mesecev, zaradi tega je tudi večkrat prišel v New York in se vsakič vrnil domov v Honolulu. Osmega decembra je ostal pred Dakoto. Danes 65-letni Chapman je še vedno v zaporu na severu zvezne države New York; avgusta so mu enajstič zavrnili prošnjo za pogojni izpust.Ameriko so do tedaj že pretresali politični umori; padli so bratain borec za državljanske pravice, v zadnjem primeru so izbruhnili hudi nemiri. Z Jinso ljudje žalovali tudi za številnimi rokovskimi zvezdami, ki so mnogo prezgodaj zapustile ta svet, a za to ni bil kriv nihče drug, Chapman pa je sprožil lov na znane nepolitične osebnosti.Američani in mnogi drugi niso žalovali le za Johnom Lennonom, ampak tudi za obdobjem nedolžnosti. Sredi vsesplošne žalosti so najmanj trije mladi oboževalci storili samomor, Yoko Ono pa je namesto pogreba zaprosila za deset minut tišine po vsem svetu. Umetnica, ki veliko da na zasebnost, še danes živi v Dakoti, pa čeprav pri njenem bogastvu ne izključujejo tudi drugih prebivališč.