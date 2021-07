Umrl arhitekt iraške vojne Donald Rumsfeld

Iraški šiitski voditelj Moktada al-Sadr med petkovo molitvijo septembra 2004 v bližini zapora Abu Ghraib. Foto Akram Saleh/Reuters Pictures

Rumsfeld z nekdanjim predsednikom Afganistana Hamidom Karzajem. Foto Sherwin Crasto/Reuters

Nekdanji ameriški obrambni minister, eden od arhitektov iraške vojne iz leta 2003, je pri 88-tih letih umrl v Novi Mehiki. Voditelju Pentagona pod republikanskim predsednikom(in prej pod), so pripisovali naklonjenost neokonservativni doktrini promocije demokracije v svetu z vsemi sredstvi.Za uradnikom v številnih republikanskih administracijah bo ostala tudi fraza o znanem neznanem, znanem znanem in neznanem neznanem, s katero je filozofiral o obstoju orožja za množično uničevanje v Iraku predsednika. Domneve se niso izkazale za resnične, pa tudi začetni vojaški uspehi so se kmalu izrodili v spopade z uporniki s številnimi ameriškimi žrtvami. Po škandalu zaradi vulgarnega mučenja zapornikov v vojaškem zaporu Abu Ghraib je Rumsfeld dvakrat ponudil odstop, a ga je Bush zavrnil v podobnem prepričanju, da je v iskanju morebitnih teroristov po napadih z enajstega septembra 2001 na New York in Washington dovoljeno vse. Za obračun z islamistično Al Kaido sta sprožila tudi vojno v Afganistanu, ki jo zdaj zaključuje demokratski predsednikMednarodno javnost so razburili tudi načini zasliševanja zapornikov v ameriškem vojaškem oporišču na Kubi Guantanamo Bay, Rumsfeld pa je končno odstopil leta 2006 po demokratski prevladi v predstavniškem domu z iraško vojno kot pomembno temu predvolilne tekme. Tedaj so že prevladovale kritike njenega vodenja v nasprotju s prejšnjim prepričanjem, da morajo ZDA napadati z vso silo svoje vojske. Bush in Rumsfeld sta v Irak poslala relativno omejene sile, ki po odstranitvi Sadama Huseina niso zmogle prevzeti nadzora v državi. Kot je spomnil nekdanji republikanski predsednik, pa je Rumsfeld med terorističnimi napadi tekel v goreči Pentagon reševat življenja.V nasprotju s pomembnim delom tedanjega republikanskega establišmenta – in tudi z Georgeom w. Bushem - je leta 2016 naznanil glasovanje zana predsedniškem merjenju moči z demokratko, štiri leta kasneje pa je skupaj z vrsto drugih nekdanjih ministrov za obrambo tik pred vdorom Trumpovih privržencev v kongres posvaril pred vpletanjem vojske v volilni spor.