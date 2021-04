Umrl je finančni goljuf Bernie Madoff

Madoff na manhattanski Upper East Side po odkritju Ponzijeve sheme decembra 2008. Foto Don Emmert/Afp

Kreator največje Ponzijeve piramide v ameriški zgodovini, ki je s 65 milijard dolarjev vrednimi finančnimi prevarami uničil premoženja neštetih ljudi in svojo lastno družino, je mrtev. 82-letnega Newyorčana so bolezni ledvic in drugega pokopale v severnokarolinskem zaporu, v katerem je služil 150-letno zaporno kazen.Madoff je bil mojster po italijanskem priseljencu v ZDAimenovane poslovne goljufije, ki lastnike kapitala privablja z obljubami visokih dobičkov in jih nekaj časa tudi zagotavlja. Slej ko prej pa priliv denarja usahne, investitorji se prestrašijo ter zahtevajo denar nazaj – ter spoznajo, da so šli na limanice goljufu. Madoffu je verjelo več kot 37 tisoč ljudi iz 136-tih držav in mnogi med njimi so mu zaupali vse svoje premoženje in prihranke za starost. Prste pa si je opekla tudi vrsta znanih osebnosti z Disneyevim šefomter nekaterimi univerzitetnimi skladi vred.Madoffova Ponzijeva piramida se je porušila konec leta 2008 in povzročila najmanj štiri samomore, med njimi Madoffovega najstarejšega sina, mlajšije očetu pripisal krivdo za obolenje za rakom, ki ga je pokopal leta 2014. Njun oče je moral dvonadstropno stanovanje na vrhu stolpnice v elitnem predelu Manhattna zamenjati za zapor, na slab glas je prišel ves Wall Street, kjer je z visokimi dobički veljal za zvezdo investiranja. Nekateri strokovnjaki so že v devetdesetih let opozarjali pred Madoffovimi prijemi, a so njegove dobre zveze pri finančnih oblasteh in družbenih elitah vsakič zavedle nove dobičkov željne investitorje.