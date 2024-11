Umrl je najstarejši moški na svetu

V starosti 112 let je v ponedeljek umrl najstarejši moški na svetu, Britanec John Tinniswood, so danes potrdili njegovi svojci. Dolgoživost je pripisoval »čisti sreči«, a obenem svetoval zmernost pri vseh stvareh. Kljub temu se je znal razvajati – ob petkih je užival v britanski klasiki: ocvrtih ribah s krompirčkom.

Tinniswood, rojen 26. avgusta 1912 v Liverpoolu, je zadnje dni preživel v domu za starejše v Southportu, nedaleč od rojstnega mesta. »Njegov zadnji dan je bil poln glasbe in ljubezni,« je sporočila njegova družina in se zahvalila vsem, ki so zanj skrbeli.

Kot človek, ki je preživel obe svetovni vojni in se rodil v letu, ko se je potopil Titanik, je svojo dolgoživost za Guinnessovo knjigo rekordov pojasnil z besedami: »Živiš bodisi dolgo bodisi kratko, glede tega ne moreš veliko storiti.« Kljub temu je zagovarjal zmernost: »Če preveč piješ ali ješ, preveč hodiš ali s čimer koli pretiravaš, boš prej ali slej trpel,« je dejal.

Bil je predan navijač nogometnega kluba Liverpool, ob petkih pa je prisegal na ocvrte ribe s krompirčkom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med drugo svetovno vojno je Tinniswood v vojski skrbel za izplačila vojakom, kasneje pa je delal v računovodstvu energetskih velikanov, kot sta Shell in British Petroleum.

Aprila letos je postal najstarejši moški na svetu, ko je štafeto prevzel po smrti 114-letnega Venezuelca Juana Vicenteja Pereza.

Najstarejša ženska na svetu ostaja Japonka Tomiko Itooka, ki šteje 116 let.