Umrl »Trump pred Trumpom« Rush Limbaugh

Pri sedemdesetih letih je za rakom na pljučih umrl znameniti konservativni radijski voditelj Rush Limbaugh in tako kot pri večini ameriških osebnosti, ki se ukvarjajo s politiko, bodo eni neutolažljivi – drugi pa ne.



»Vem, da nisem tista osebna s priimkom Limbaugh, zaradi katere poslušate oddajo,« je smrt očeta ameriških konservativnih komentatorjev za njegovim mikrofonom sporočila žena Kathryn. Rush Limbaugh je svojo znamenito oddajo vodil od leta 1988 in jo je zamudil le nekajkrat v oktobru zaradi zdravljenja. Na zadnji decembrski se je zahvalil svojim poslušalcem ter povedal, da ni pričakoval, da bo živel do tistega dne.



Dan po naznanitvi bolezni je bil Limbaugh lani gost na zadnjem Trumpovem govoru o stanju v državi in je tudi prejel predsednikovo medaljo svobode, najvišje civilno odlikovanje v državi. Trump ga je označil za izjemnega človeka, ki ga ljubijo milijoni Američanov, na drugi strani političnega odra pa so ga prav tako milijoni iz srca sovražili. Rush Limbaugh je bil po svoje »Trump pred Trumpom«, z ostrim jezikom je do zadnjega neusmiljeno bičal levi del Amerike ter desnemu pripisoval vse zasluge.

