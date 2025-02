V Ukrajini med žrtvami 60 odstotkov otrok več: triletniki poznajo le vojno

Vojna v Ukrajini je povzročila vsesplošno trpljenje Ukrajincev, predvsem pa je vplivala na življenje otrok. Glede na podatke Sklada Združenih narodov za otroke (Unicef) se je število žrtev med otroki v letu 2024 v primerjavi z letom 2023 povečalo za 57 odstotkov.

Od začetka vojne je bilo ubitih ali ranjenih najmanj 2520 otrok, pri čemer je dejansko število najverjetneje še višje. Več kot pet milijonov otrok je zaradi bombardiranja in spopadov izgubilo dom. Poškodovanih ali docela uničenih je bilo več kot 1600 izobraževalnih in skoraj 790 zdravstvenih ustanov. To pomeni, da otroci nimajo dostopa do osnovnih izobraževalnih in zdravstvenih storitev.

Petnajstletni David stoji pred svojo porušeno šolo v oblasti Mikolajev na jugu Ukrajine. FOTO: Oleksii Filippov/Unicef

»Moja učilnica je bila v drugem nadstropju. Od nje ni ostalo nič. Resnično si želim, da bi nam zgradili novo šolo. Verjetno ne bom nikoli več sedel v šolsko klop in bom moral šolanje končati po spletu, upam pa, da se bosta moja dva mlajša brata lahko normalno šolala,« je dejal petnajstletni David ob pogledu na porušeno šolo v oblasti Mikolajev na jugu Ukrajine, navajajo pri Unicefu.

Okoli štirideset odstotkov majhnih otrok je prikrajšanih za predšolsko vzgojo, enak delež otrok šolo obiskuje le po spletu ali s kombinacijo pouka v živo in pouka na daljavo. Tovrstno izobraževanje v veliki meri vpliva na kakovost učenja. Povprečna izguba znanja pri branju je dve leti, pri matematiki pa eno leto, je zapisano v Unicefovem poročilu za javnost.

Otroci v izobraževalnem centru v Ukrajini, ki sta ga uredila Unicef in Harkovska oblast. FOTO: Oleksii Filippov/Unicef

Otroci, stari tri leta ali manj, poznajo le vojno, kar bo na njih pustilo dolgotrajne posledice, namreč izkušnje v prvih treh letih življenja vplivajo na zdravje in sposobnost učenja skozi vse življenje. Skoraj tretjina starejših otrok in najstnikov poroča o občutkih žalosti ali brezupa, to pa pogosto vodi v opustitev običajnih dejavnosti. Otroci v Ukrajini nimajo priložnosti za medvrstniško druženje, kar še dodatno vpliva na njihovo počutje, opozarjajo pri Unicefu. Tudi starši poročajo o fizični in čustveni izčrpanosti, ki vplivata na dinamiko družinskega življenja.

Trajni mir za otroke

V letu 2024 je Unicef 9,8 milijona Ukrajincem, od tega 2,5 milijona otrokom, priskrbel humanitarno pomoč. Unicef v sodelovanju s partnerji po vsej Ukrajini zagotavlja pomoč, ki rešuje življenja, vključno z dostopom do zdravstvenega varstva, pitne vode, denarne pomoči, izobraževanja in storitev zaščite otrok.

»Otroke je treba vedno zaščititi pred posledicami vojne v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom in v skladu s pravom človekovih pravic,« je dejala direktorica Unicefa Catherine Russell v izjavi za javnost in dodala: »Otroci v Ukrajini bolj kot karkoli drugega potrebujejo trajni mir in možnost, da uresničijo svoj polni potencial.«

Od začetka vojne se je iz Ukrajine izselilo skoraj sedem milijonov ljudi in kar tretjina vseh otrok. Rodnost v Ukrajini je upadla za 35 odstotkov od leta 2021, vsak teden pa je na vojnem območju v povprečju ranjenih ali ubitih 16 otrok.