09.37 V ponedeljek potrdili 979 novih primerov okužb

08.18 IMF med pandemijo koronavirusa 86 državam odobril za 110 milijard dolarjev posojil

08.16 Newyorški zdravstveni sistem Northwell zaradi zavračanja cepljenja odpustil 1400 zaposlenih

08.00 Unicef: Učinek pandemije na duševno zdravje otrok in mladih je le vrh ledene gore

Po zgodnjih ugotovitvah iz mednarodne raziskave Unicefa in podjetja Gallup, v katero so zajeli otroke in mladostnike iz 21 držav, je v povprečju vsak peti mladostnik v starosti od 15 do 24 let, ki je sodeloval v raziskavi, potrdil, da se pogosto počuti potrtega oziroma da ga skoraj nič ne veseli. FOTO: Jure Eržen/Delo

07.51 Kitajska brez lokalnega primera okužbe prvič v treh tednih

07.30 Viktorija z rekordnim številom primerov, odprtje je načrtovano za konec meseca

Ob 4783 PCR testih so včeraj potrdili 979 novih okužb, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Poleg tega je bilo opravljenih še 32.870 hitrih antigenskih testov. Trenutno je v državi aktivnih 11.965 primerov okužbe, 14-dnevna incidenca znaša 565, sedemdnevna pa 862. Z enim odmerkom je cepljenih 1.129.820 prebivalcev, z obema pa 1.011.783.Mednarodni denarni sklad (IMF) je med pandemijo koronavirusa do konca aprila letos odobril posojila 86 državam v skupni vrednosti 110 milijard dolarjev, piše v poročilu o delu sklada v obdobju od 1. maja lani do 30. aprila letos, objavljenem v ponedeljek. Poročilo pravi, da je IMF med pandemijo mobiliziral toliko virov, kot jih ni še nikoli doslej, vendar se bodo posledice pandemije čutile še dolgo časa. Države v razvoju, polovica tako imenovanih nastajajočih trgov in nekatere države s srednje visokimi dohodki tvegajo, da izgubijo ves napredek, ki so ga dosegle pri uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja ZN.Največji ponudnik zdravstvenih storitev v ameriški zvezni državi New York Northwell Health je bil prisiljen odpustiti 1400 zaposlenih, ker se niso hoteli cepiti proti covidu-19. V mestu New York od ponedeljka velja obvezno cepljenje za zaposlene v javnem šolstvu, sredi oktobra pa se podobno obeta v Los Angelesu. »Naš cilj ni bilo odpuščanje, ampak cepljenje,« je izjavil tiskovni predstavnik Northwell Health. Zagotovil je, da zaradi odpuščanj oskrba v 23 bolnišnicah po državi ne bo okrnjena. Northwell Health ima še vedno okrog 76.000 zaposlenih. V mestu New York od ponedeljka velja obvezno cepljenje za vse zaposlene v javnem šolstvu. Županje dejal, da se je doslej z najmanj enim odmerkom cepiva cepilo 96 odstotkov od 148.000 zaposlenih. »Starši morajo vedeti, da so njihovi otroci varni,« je dejal de Blasio. Javne šole v mestu New York imajo več kot milijon učencev. Vsi, ki se niso cepili, morajo najprej na neplačani dopust, kasneje pa sledijo ostrejše sankcije. Obvezno cepljenje za zaposlene v javnem šolstvu je župan napovedal 23. avgusta, veljati pa bi moralo že prejšnji teden. Nekaj zaposlenih je vložilo tožbo, ki je na prvi stopnji uspela, prizivno sodišče jo je zavrnilo, prav tako tudi vrhovno.Unicef v novem poročilu (Položaj otrok po svetu v letu 2021; V mojih mislih: spodbujanje, zaščita in skrb za duševno zdravje otrok) opozarja, da bi lahko otroci in mladostniki še vrsto let občutili učinek, ki ga ima covid-19 oziroma pandemija na njihovo duševno zdravje in dobro počutje, so sporočili z Unicefa. Po ocenah ekonomski prispevki, ki so bili izgubljeni zaradi duševnih motenj mladostnikov, znašajo skoraj 390 milijard ameriških dolarjev na leto. Njihovo poročilo je, kot navajajo, najcelovitejši pregled duševnega zdravja otrok, najstnikov in njihovih skrbnikov v 21. stoletju. Prav otroci in mladostniki so namreč nosili breme težav z duševnim zdravjem in so se bili prisiljeni z njimi spopadati brez večjih naložb v obravnavo teh težav.»Več kot vsaka sedma mlada oseba po vsem svetu v starosti od deset do 19 let živi z diagnosticirano duševno boleznijo. Skoraj 46.000 mladostnikov vsako leto umre zaradi samomora, kar je eden od petih najpogostejših razlogov za smrt v tej starostni skupini. Še vedno pa obstajajo velike razlike med potrebami na področju duševnega zdravja in njihovim financiranjem. Poročilo navaja, da se po vsem svetu za stroške na področju duševnega zdravja nameni približno dva odstotka državnega proračuna za zdravstvo,« so nekaj informacij predstavili v sporočilu za javnost. Po besedah izvršne direktorice Unicefa, je bilo zadnjih 18 mesecev napornih za vse, še posebej pa ravno za otroke zaradi omejitvenih ukrepov in omejitev gibanja, povezanih s pandemijo, s tem pa so otroci preživeli neopisljivi del svojega življenja ločeni od družinskih članov, prijateljev, učilnic in igre, kar so ključni elementi otroštva. »Učinek tega dejstva je vse prej kot zanemarljiv, poleg tega je to le vrh ledene gore. Še pred pandemijo so se preštevilni otroci borili s težavami na področju duševnega zdravja, ki jih ni obravnaval nihče. Vlade namreč premalo vlagajo v obravnavanje teh kritičnih potreb. Odnosu med duševnim zdravjem in prihodnjimi življenjskimi rezultati ne posvečamo dovolj pozornosti.« Po zgodnjih ugotovitvah iz mednarodne raziskave Unicefa in podjetja Gallup, v katero so zajeli otroke in mladostnike iz 21 držav, je v povprečju vsak peti mladostnik v starosti od 15 do 24 let, ki je sodeloval v raziskavi, potrdil, da se pogosto počuti potrtega oziroma da ga skoraj nič ne veseli.Na Kitajskem, kjer se je leta 2019 začela pandemija z izbruhom v Wuhanu, po treh tednih niso potrdili nobenega novega primera lokalnih okužb, in sicer po strogem izvajanju kontrole nad širjenjem virusa v provincah Fujian in Heilongjiang, piše Reuters. Prvi primer v Fujianu so potrdili 10. septembra v mestu Putian, okužbe pa so se nato razširile na bližnji Xiamen, v drugi provinci – Heilongjiang – pa so prvi primer potrdili 21. septembra. Na kitajskem so sicer potrdili 26 novih primerov okužb.Več kot šest dni zapored so v avstralski zvezni državi Viktoriji potrdili več kot tisoč primerov okužb, a po besedah primeraso številke oziroma izbruh virusa pod nadzorom, zato naj bi datum 26. oktober – ko naj bi dosegli tudi 70-odstotno precepljenost – ostal kot datum ponovnega odprtja države, kljub temu da je bilo v Viktoriji potrjenih največ okužb od vseh avstralskih držav od začetka epidemije, piše britanski Guardian. Premier je še dejal, da je vlada še vedno zavezana, »da bo storila vse, kar je v njihovi moči, da uresniči ta načrt«. Še več svoboščin naj bi potem prebivalci te zvezne države pričakovali, ko bi bila dosežena 80-odstotna precepljenost (kar načrtujejo v začetku novembra). Avstralski premierpa je napovedal, da bo Avstralija kupila 300.000 enot zdravila podjetja Merc amp. Gre za eksperimentalno protivirusno tableto (molnupiravir), odobritev pa bi po mnenju strokovnjakov lahko za polovico zmanjšala možnosti smrti ali hospitalizacije pri tistih, ki imajo največjo možnost za hudo okužbo s covidom-19, navaja Reuters. »To zdravilo nam bo pomagalo, da bomo lahko živeli z virusom,« je dejal Morrison.