Uničeno nakupovalno središče kot kolateralna škoda

V nadaljevanju preberite:

Danes mineva 125. dan ruske »posebne operacije« v Ukrajini. Napadalci počasi, a vztrajno napredujejo v Donbasu, njihov cilj pa je, kakor je izjavil tiskovni predstavnik Nikolajevske oblasti Dmitro Pletenčuk, zavzeti celoten jug Ukrajine. »Ekonomska blokada in dostop do pristanišč sta glavna razloga za ruske napade na naša južna mesta. Hkrati sanjajo o vzpostavitvi koridorja do nepriznanega Pridnestrja in posledično okupaciji Moldavije,« je povedal.