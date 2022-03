Ura resnice za Bruselj in Peking

V nadaljevanju preberite:

Na jutrišnjem vrhu EU in Kitajske bo vse drugo v senci vojne v Ukrajini. V Bruslju pričakujejo, da bo Peking obsodil rusko agresijo in da ne bo priskočil Moskvi na pomoč z oborožitvijo. To bi po razlagah Bruslja poslabšalo odnose z EU. Odnose Bruslja in Pekinga v zadnjem času spremljajo številna nesoglasja, od Ujgurov, Tibeta in Hongkonga do Tajvana in trgovinskih zapletov. Zadnji zadeva trgovinski pritisk na Litvo v povezavi s tajvanskim predstavništvom v Vilni.