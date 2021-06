Ursula von der Leyen: Madžarski zakon je sramota

Orbán pozval proti osvetlitvi Arene v barvah mavrice

»Madžarski zakon je sramota,« je povedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Pristojnim komisarjem je naročila, naj v pismu Budimpešti izrazijo pravne skrbi glede zakona, preden bo uveljavljen.Zakon jasno diskriminira ljudi na podlagi spolne orientacije in je proti vsem temeljnim vrednotam EU – človekovemu dostojanstvu, enakosti, temeljnim človekovim svoboščinam, je pojasnila. »Glede teh načel ne bomo sklepali kompromisov,« je povedala.Močno verjame v Unijo, v kateri si lahko, kar želiš biti, in imaš lahko rad, kogar želiš. Unija mora po njenih besedah tudi podpirati različnost. Izkoristila bo vse pristojnosti evropske komisije, da zagotovi, da so pravice vseh državljanom zajamčene.Skupina 14 držav članic je včeraj pozvala evropsko komisijo, naj ukrepa glede nove madžarske zakonodaje, ki prepoveduje prizore, povezane s homoseksualnostjo in spreminjanjem spola, za mlajše od 18 let.V razpravo o mavrični osvetlitvi münchenske Arene na evropskem nogometnem prvenstvu se je danes vključil tudi madžarski premier Viktor Orbán. Nemško politiko je pozval, naj se neha vmešavati v šport. Hkrati je tudi branil madžarski zakon, ki je jabolko spora.Orbán, ki slovi kot velik nogometni navdušenec, je nemško politiko pozval, naj spoštuje prepoved Evropske nogometne zveze (Uefa). Uefa je namreč zavrnila zahtevo münchenskega mestnega sveta, ki je nemške prireditelje evropskega nogometnega prvenstva pozval, da bi Areno v času drevišnje tekme med reprezentancama Nemčije in Madžarske osvetlili v mavričnih barvah.»Da se münchenski nogometni stadion ali kak drug evropski stadion osvetli v mavričnih barvah, ni odločitev na državni ravni,« je za nemško tiskovno agencijo DPA danes menil madžarski premier in dodal, da »barve mavrice, razumljivo, sodijo tudi na ulice Budimpešte«.Münchenski mestni svet je z omenjeno pobudo želel izraziti nestrinjanje z madžarsko vlado, ki je pred kratkim sprejela zakon, ki omejuje pravice mladih do informiranja glede homoseksualnosti in transseksualnosti. Uefa je na pobudo mestnega sveta odgovorila, da je »politično in versko nevtralna organizacija«, zato je »glede na politični kontekst« sprejela odločitev, da pobudo zavrne.Barve mavrice so simbol za sprejemanje in enakopravnost ljudi, ki se ne identificirajo s tradicionalnimi vlogami moških in žensk ali drugimi normami, ki se nanašajo na spol in spolnost.Münchenski nadžupanje Uefino odločitev označil kot sramotno. Nestrinjanje so izrazili tudi najvidnejši bavarski politiki, med njimi bavarski ministrski predsednikOdzval se je tudi nemški zunanji minister, ki je odločitev Uefe kritiziral na twitterju in zapisal, da »drži, da na nogometnem igrišču ne gre za politiko. Gre za ljudi, poštenost in strpnost. Zaradi tega Uefa pošilja napačen signal.«Kanclerska kandidatka nemških Zelenihje na twitterju pozvala k močnemu signalu raznolikosti in k temu, da bi mavrico ponesli po vsej državi.Po vsej Nemčiji naj bi se nocoj številni nemški nogometni stadioni in javne stavbe kljub vsemu osvetlili v mavričnih barvah. Bavarsko združenje lezbičnih in homoseksualnih društev pa je pred Areno napovedalo protestno akcijo. Mednarodna organizacija za človekove pravice Amnesty International je napovedala, da namerava skupaj z organizatorji nemške parade ponosa, ki se uradno imenuje Christopher Street Day, na stadionu razdeliti 10.000 mavričnih zastavic. Nemška nogometna zveza je napovedala podporo tej akciji.