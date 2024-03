Ursula von der Leyen na poti do še enega mandata

V nadaljevanju preberite:

Ursula von der Leyen odhaja v boj za še en mandat na položaju predsednice evropske komisije z bolj desnim programom, kot je bila njena politika v zadnjih letih v Bruslju. V njeni politični družini, desnosredinski EPP, so v volilnem manifestu, sprejetem na kongresu v Bukarešti, manj naklonjeni zeleni politiki, pri migracijsko-azilnih vprašanjih pa zagovarjajo bolj trdo ravnanje.

Eno od glavnih vprašanj je, kako visok bo zid do sodelovanja EPP z bolj trdo desnico. Jasno: stranke, s katerim bi sodelovali, morajo zagovarjati EU, Nato, Ukrajino, demokracijo in vladavino prava. Tako odpadejo Nacionalni zbor Marine Le Pen, madžarski Fidesz Viktorja Orbána ali Nizozemec Geert Wilders. Ti so po oceni Ursule von der Leyen prijatelji Vladimirja Putina, ki hočejo uničiti Evropo.