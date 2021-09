Ursula von der Leyen sredi evropskih pretresov

V nadaljevanju preberite:

Za predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen bo današnji govor o stanju v Uniji uvod v osrednje obdobje petletnega­ mandata. Velik zalogaj do konca mandata bo podnebni sveženj, ki je bil predstavljen julija. Politično najbolj kočljivo bi lahko bilo zviševanje stroškov električne energije, ogrevanja in goriva, ki bo najbolj bo udarilo po žepu manj premožne. Ursula von der Leyen bi morala tudi jasno povedati, v katero smer naj pluje Unija in kaj bi naredila s kršiteljicami njenih temeljnih načel.