Usklajena in enotna drža Nata ter EU sta bistveni

Turčija ohranja nevtralno držo do vojne v Ukrajini. Čeprav so ukrajinski vojaki spesnili pesem Bayraktar v zahvalo učinkovitim turškim brezpilotnim letalnikom proti ruskim tankom, je turška diplomacija sprti strani že dvakrat prepričala o pogajanjih na turškem ozemlju. Veleposlanica Turčije v Sloveniji Aylin Taşhan, ki je pred prihodom v našo državo delala v Mozambiku, na Norveškem, v Avstriji in Siriji, je posvarila, da bi se spopad v Ukrajini lahko raztegnil v dolgotrajno vojno.