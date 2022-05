08.30 Finska in Švedska sta uradno predali prošnjo za članstvo v Natu

Švedska in Finska sta danes v Bruslju uradno vložili prošnji za vstop v Nato. Prošnji sta generalnemu sekretarju zavezništva Jensu Stoltenbergu davi predala veleposlanika obeh držav. Obe doslej nevtralni državi sta se za vstop v Nato odločili zaradi ruske invazije na Ukrajino. Generalni sekretar Nata Stoltenberg je dejal, da je to »zgodovinski korak« ter izrazil upanje, da bo postopek sprejetja obeh držav hitro zaključen. Članici bosta predvidoma postali že v nekaj mesecih.

Pridružitev novih članic mora potrditi vseh 30 dosedanjih. Za zdaj mu nasprotovanje izraža Turčija, ki je kritična do domnevnih povezav obeh držav z v Turčiji prepovedano Kurdsko delavsko stranko (PKK) in kurdsko milico YPG v Siriji.

»Finska in Švedska sta se dogovorili, da bosta šli skozi celoten postopek z roko v roki in sta skupaj vložili vlogo,« je včeraj napovedala švedska premierka Magdalena Andersson na skupni tiskovni konferenci s finskim predsednikom Saulijem Niinistöjem v Stockholmu. »Članstvo v Natu krepi varnost na Švedskem, pa tudi v regiji Baltskega morja,« je dejala Anderssonova. »Dejstvo, da se prijavljamo skupaj s Finsko, pomeni, da lahko prispevamo k varnosti v severni Evropi,« je dejala pred uradno vložitvijo prošnje.

08.10 EU bo okrepila obrambno strategijo v indo-pacifišiki regiji

Evropska unija se je odločila, da bo okrepila svojo obrambno strategijo v indo-pacifiški regiji glede na strah pred naraščajočo prisotnostjo Kitajske in zaskrbljenost za mednarodni red, ki ga je sprožila ruska invazija na Ukrajino, poroča Guardian. »Naš moto je vedno sodelovati, kadar je le mogoče, a tudi braniti, kadar je to potrebno,« je dejal Gabriele Visentin, posebni odposlanec EU za Indo-Pacifik. »Ni usmerjen proti državi ali drugim, ampak je le način za krepitev naših zmogljivosti in naše verodostojnosti v smislu obrambe naših interesov. Kot je dejal, ni dokazov, ki bi kazali, da je vojna neizbežna v tej regiji, a je EU zaskrbljena, da večstranski red, ki temelji na pravilih, ne more biti v celoti spoštovani.« Aprila je premier Salomonovih otokov podpisal varnostni sporazum z LR Kitajsko, ta pa je povzorčil vznemirjenje v okoliških držav, ki jih skrbi prihodnosti indo-pacifiškega območja.

07.40 Ukrajina nadaljuje prizadevanja za evakuacijo preostalih borcev iz jeklarne Azovstal

Ukrajinske oblasti delajo vse, kar je mogoče in nemogoče, da bi rešile preostale borce, ujete v jeklarni Azovstal v Mariupolju, je danes dejala namestnica ukrajinskega obrambnega ministra Hana Maljar. Iz jeklarne Azovstal so v torek evakuirali več kot 250 ukrajinskih borcev, ki so bili tam ujeti več kot dva meseca. 53 huje ranjenih vojakov so prepeljali v mesto Novoazovsk, 211 v mesto Olenivka, obe mesti pa sta pod nadzorom proruskih upornikov, poroča BBC. Na vprašanje, koliko ukrajinskih borcev je še vedno v jeklarni Azovstal, je Hana Maljar odgovorila le, da ukrajinske oblasti poznajo število ujetih vojakov in civilistov in razumejo obseg reševalne operacije, vendar so to tudi občutljive informacije, ki jih ne sme razkrili, dokler reševalna operacija ne bo končana. Hkrati je ukrajinske borce opisala kot »naše junake« in poudarila, da je bila evakuacija edini način za njihovo rešitev, saj je »vojaška deblokada« preprosto nemogoča.

06.50 Usoda več kot 260 ukrajinskih vojakov, evakuiranih iz Azovstala, ostaja nejasna

Usoda več kot 260 ukrajinskih vojakov, ki so ta teden po več tednih v jeklarni Azovstal v Mariupolju prišli iz jeklarne, ostaja nejasna. Borci so se namreč predali in so jih premestili na ozemlje pod ruskim nadzorom, piše Guardian. Namestnik ukrajinskega obrambnega ministra je dejal, da jih bodo zamenjali v izmenjavi ujetnikov, vendar so nekateri ruski uradniki dejali, da bi jim lahko sodili ali celo usmrtili. Poslanci ruske državne dume so sporočili, da bodo predlagali nove zakone, ki bi lahko povozili izmenjavo ujetnikov borcev, za katere Moskva trdi, da so »teroristi«.

Ruski preiskovalci so povedali, da nameravajo zaslišati vojake in bi jih lahko obtožili »zločinov, ki jih je ukrajinski režim zagrešil proti civilnemu prebivalstvu na jugovzhodu Ukrajine«. V torek zvečer je sedem avtobusov z ukrajinskimi vojaki zapustilo tovarno Azovstal v pristaniškem mestu in prispelo v nekdanjo zaporniško kolonijo v mestu Olenivka v Donecku, ki je pod ruskim nadzorom, poroča Reuters.

00.30 Bruselj bo predstavil načrt za odpravo odvisnosti Evrope od ruske energije

Evropska komisija bo danes predstavila načrt za odpravo odvisnosti Evrope od ruske energije REPowerEU, katerega namen je okrepiti odpornost energetskega sistema EU. Osnutek načrta, ki je odziv na rusko invazijo v Ukrajini in njene posledice, je predstavila že v začetku marca.

Komisija predlaga oblikovanje načrta za okrepitev odpornosti energetskega sistema EU, ki bo temeljil na dveh stebrih. Prvi steber je diverzifikacija dobav plina, in sicer z večjim uvozom utekočinjenega zemeljskega plina in plina prek plinovodov od neruskih dobaviteljev. Prvi steber bi vključeval tudi večjo proizvodnjo in uvoz biometana ter obnovljivega vodika, je že v začetku marca sporočila komisija.

Drugi steber pa predvideva hitrejše zmanjšanje porabe fosilnih goriv v domovih, zgradbah, industriji in energetskih sistemih. To bi lahko dosegli z večjo energetsko učinkovitostjo, večjo uporabo obnovljivih virov ter okrepitvijo elektrifikacije. Komisija je marca ob predstavitvi osnutka načrta REPowerEU predlagala zmanjšanje uvoza ruskega plina za dve tretjini do konca tega leta. Poleg tega pa predlaga še odpravo odvisnosti Evrope od ruskega plina, nafte in premoga najpozneje do leta 2030.