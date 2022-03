Kitajsko rezanje tankih rezin salame

V nadaljevanju preberite:

Visoki funkcionarji ameriške vojske so zatrdili, da je azijska velesila popolnoma militarizirala najmanj tri otoke, ki so bili umetno zgrajeni, s tem ko so bile povečane in utrjene prvobitne morske čeri. Na otoke Mischief, Subi in Fiery Cross so namestili raketni arzenal, letalske hangarje in radarske sisteme ter tako razširili ofenzivno sposobnost kitajske vojske daleč od celinske obale.

Kitajska je poleg tega povečala priobalno stražo, ki ne patruljira le po Južnokitajskem, temveč tudi po Vzhodnokitajskem morju, kjer ležijo sporni otoki Diaoyu oziroma Senkaku, kot jih imenujejo Japonci. Tako si je azijska sila pridobila precejšnjo prednost v primerjavi z Japonsko, ki ima 69 patruljnih čolnov z nosilnostjo več kot 1000 ton. Kitajska jih ima najmanj 131.

Na vzhodu je jasno, da Kitajska povezuje morja, nad katerimi si lasti popoln nadzor, z otoki v Tihem oceanu, na katerih pospešeno krepi svojo gospodarsko, politično in vojaško prisotnost, toda nekaj podobnega se dogaja tudi ob zahodnih mejah te države. Ruski napad na Ukrajino je namreč pripomogel k temu, da lahko to počne brez večje medijske pozornosti. Kitajska v nasprotju z Rusijo to počne po svoje, njen način je znan kot »rezanje tankih rezin salame«.