Ustavna tožba proti ministru za državljansko varnost Mayorkasu

Teden dni po prvem neuspešnem poskusu so republikanci ameriškega predstavniškega doma sinoči vendarle uspeli z ustavno tožbo proti demokratskemu ministru za državljansko varnost Alejandru Mayorkasu. Potomec kubanske begunske družine je zaradi dovoljevanja osem in več milijonskega prestopanja meje z Mehiko v minulih treh letih obtožen ignoriranja ameriške zakonodaje in s tem posebej resnih zločinov in prestopkov. Gre za prvo takšno obtožbo na račun člana vladne administracije v skoraj 150. letih.

Predsednik Biden je prenehal tudi z gradnjo zidu na meji. Foto Jose Luis Gonzalez/Reuters

Zdaj naj bi v senatu sledil proces v senatu, kjer lahko večinski demokrati preprečijo obsodbo. Še večja pozornost na migrantsko krizo v letu predsedniških volitev pa ne bo prijetna za demokratskega predsednika Joeja Bidna. Otepati se mora že očitkov zmanjšane usposobljenosti zaradi slabega spomina, jeza volivcev zaradi migrantov, ki preplavljajo ameriška velemesta in prispevajo k zmanjšanju varnosti in socialne oskrbe, pa je že brez tega velika. Republikanski guvernerji zveznih držav ob meji z Mehiko prišleke z vsemi mogočimi prometnimi sredstvi prevažajo v demokratska mesta na severu, ki so se sama razglasila za zatočišča.

Prečkanje reke Rio Grande. Foto Adrees Latif/Reuters

Republikancem se je ustavna tožba proti Mayorkasu posrečila šele po vrnitvi predstavnika iz Lousiane Steva Scalisa iz bolnice, kjer se je zdravil za rakom. Pred tem so ukrep onemogočili republikanski uporniki Ken Buck iz Kolorada, Mike Gallagher iz Wisconsina in Tom McClintock iz Kalifornije, ki še naprej vztrajajo, da gre za nevaren precedent. »Zgodovina ne bo prijazna do neustavnega dejanja republikancev predstavniškega doma,« je ustavno tožbo obsodil tudi predsednik Biden. Predsednik predstavniškega doma Mike Johnson in drugi vodilni republikanci pa vztrajajo, da bi lahko demokratski prvak krizo priseljevanja rešil na isti način, kot pa jo je ustvaril: z izvršnimi zakoni. Z njimi in z argumentom bolj človekoljubne politike je na začetku svojega vladanja razveljavil vso pristojno zakonodajo republikanskega predhodnika Donalda Trumpa.

Republikanec Steve Scalise je na glasovanje prišel iz bolnice. Foto Kevin Lamarque/Reuters

Velikanska večina prišlekov se takoj po prestopu meje razglasi za iskalce zatočišča, vabila k pristojnemu sodniku pa se zaradi prezasedenosti sodišč običajno vlečejo več let ali celo desetletje. Republikanci demokrate obtožujejo uvažanja volivcev, kriminala in morda celo terorizma in drugih nevarnosti. V zadnjem času mejo z ZDA z Mehiko prestopa še posebej veliko kitajskih državljanov.