Utiranje poti do dopusta po Evropi

V nadaljevanju preberite: S posebnim potrdilom bomo v EU hitreje spet lahko svobodno potovali brez karanten. To je vodilo predloga evropske komisije o digitalnem zelenem potrdilu, ki bo po načrtih v praksi vpeljano že pred poletnimi počitnicami. Ljudje, ki se ne morejo ali nočejo cepiti, po predlogu, ki ga v zakonodajnem postopku morata sprejeti še svet EU in evropski parlament, ne bodo diskriminirani. V potrdilu bo še lahko naveden negativen rezultat testa ali informacija, da je oseba prebolela covid-19. Certifikat bo imel QR-kodo, izdan bo v angleščini in nacionalnih jezikih. Dostopen bo tudi v papirnati obliki. Bo brezplačen, izdali pa bi ga, denimo, lahko v bolnišnicah, centrih za testiranje ali pri zdravstvenih službah. Ključna točka je, da bodo certifikati vzajemno priznani v vseh državah članicah. Evropska komisija naj bi vzpostavila posebno tehnično platformo, ki bo zagotavljala, da bodo certifikati lahko preverjeni povsod po EU. Veljala bodo stroga pravila o varstvu podatkov. Ti bodo lahko preverjeni samo z vidika avtentičnosti in veljavnosti, ne bodo pa centralizirano shranjeni.