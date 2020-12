V Avstriji legalizirana pomoč pri samomoru

Bolniki v Avstriji bodo lahko končali življenje s pomočjo drugega, je danes odločilo avstrijsko ustavno sodišče in umaknilo prepoved pomoči pri samomoru. Ob tem je poudarilo, da bo še naprej nezakonito ubiti nekoga na njegovo prošnjo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Na ustavno sodišče se je obrnilo več ljudi. Med njimi sta nepokretni 56-letnik, ki trpi za multiplo sklerozo in ne more narediti samomora brez pomoči, ter zdravnik, ki bi bil pripravljen pomagati ob samomorih, če to zanj ne bi imelo pravnih ali poklicnih posledic.»Trenutna popolna prepoved samomora s pomočjo krši pravico do samoodločbe,« je odločilo ustavno sodišče. Ob tem je poudarilo, da je treba spoštovati svobodno voljo posameznika, da konča svoje življenje.Predsednik ustavnega sodiščaje ob tem poudaril, da so odločitve posameznikov lahko odvisne tudi od zunanjih dejavnikov, kot so finančne razmere in to, kako dobro je poskrbljeno zanje. Zato je po njegovem pomembno, da zakonodaja bolnikom zagotovi ustrezno podporo.