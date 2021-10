V Avstriji v korupcijski aferi aretirali raziskovalko javnega mnenja

V aferi, ki je s položaja avstrijskega kanclerja odnesla Sebastiana Kurza, so danes zjutraj po informacijah časnika Die Presse aretirali raziskovalko javnega mnenja Sabine Beinschab zaradi suma uničenja dokazov. Tik pred hišnimi preiskavi prejšnji teden je menda izbrisala trdi disk svojega računalnika.



Tožilstvo, pristojno za preiskavo korupcije, najnovejšega razvoja dogodkov ni hotelo komentirati. Tudi odvetnica osumljene za zdaj ni bila dosegljiva, še poroča Die Presse.



V Avstriji je prejšnji teden izbruhnila afera zaradi suma uporabe proračunskega denarja in vpliva, da bi predhodnika Kurza na čelu Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) Reinholda Mitterlehnerja predstavili v slabi luči in tako Kurzu tlakovali pot na čelo ÖVP. Med letoma 2016 in 2018 naj bi ozek krog zaupnikov Kurza naročal javnomnenjske raziskave, ki so kazale na občutnejši padec priljubljenosti ÖVP kot druge javnomnenjske raziskave.



Med osumljenimi je tudi Kurz, ki vse očitke zavrača. Kljub temu se je v soboto odločil za odstop, na čelu vlade ga je nasledil Alexander Schallenberg.



Krog osumljenih v okviru afere je velik. Med drugim preiskujejo najožje zaupnike Sebastiana Kurza, med njimi nekdanjo ministrico za družino Sophie Karmasin in nekdanjega vodjo kabineta pri finančnem ministrstvu Thomasa Schmida. Beinschabovi, nekdanji asistentki Karmasinove, sicer tudi očitajo, da je prirejala javnomnenjske raziskave, ki so jih nato objavljali v časniku Österreich.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: