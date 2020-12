V Avstriji v povezavi z napadom na Dunaju aretirali dva moška

Po terorističnem napadu na Dunaju v začetku novembra so v avstrijski prestolnici v petek aretirali dva moška, je danes tožilstvo potrdilo za avstrijsko tiskovno agencijo APA. Na orožju so odkrili sledi DNK enega od moških, gre za 26-letnega Avstrijca z afganistanskimi koreninami.



Predvidoma danes bodo za oba odredili priporne naloge.



Pri aretaciji je po poročanju časnika Kronen Zeitung pomagala tudi posebna enota policije. Poleg tega so policisti preiskali še najmanj eno stanovanje na Dunaju.



Avstrijsko prestolnico je 2. novembra pretresel teroristični napad, ko je islamski skrajnež Kujtim Fejzulai v strelskem pohodu ubil štiri ljudi in jih ranil več kot 20, preden ga je ubila policija.

