V Beli hiši preplah zaradi požara v bližini

V Beli hiši so prekinili inavguracijske vaje zaradi zunanje varnostne grožnje. Z videoposnetkov je bilo videti, kako se v bližini stavbe dviga siv dim, vendar se je izkazalo, da je ogenj oddaljen, poroča spletni portal Russia Today.



Kljub temu so stavbo hitro zaklenili, prepovedali vstop in izstop, ljudi pa pozvali, naj poiščejo zaščito. Za zdaj predvidevajo, da je požar izbruhnil v washingtonskem taborišču za brezdomce, nekaj ulic stran od Bele hiše. »Za javnost ni nobene grožnje,« je nato sporočila tajna služba.

