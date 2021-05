V Berlinu zasilno pristalo letalo družbe Ryanair

Incident se je zgodil teden dni po zasilnem pristanku, v katerega je bilo primorano še eno potniško letalo družbe Ryanair . Letalo na poti iz Aten v Vilno je bilo zaradi domnevne grožnje z bombo preusmerjeno na letališče v Minsku, kjer so oblasti nato prijele opozicijskega novinarja Romana Protaseviča in njegovo dekle, ki sta bila na krovu. Poleg tega je Ryanairovo letalo na liniji med Dublinom in Krakovom moralo že julija lani zasilno pristati v Londonu. Vzrok je bila lažna grožnja z bombo, navaja nemška tiskovna agencija DPA .

V Berlinu je v nedeljo zvečer zasilno pristalo letalo družbe Ryanair, ki je bilo na poti iz Dublina v Krakov. Letalo je bilo deležno temeljitega varnostnega pregleda, potniki pa so po več urah lahko pot nadaljevali na krovu drugega letala. Policija vzroka za pristanek ne navaja, po poročanju nemških medijev pa je bila menda grožnja z bombo.Letalo s 160 ljudmi na krovu je na letališču Berlin Brandenburg pristalo malo po 20. uri, potem ko je zaradi izrednega dogodka za to dobilo dovoljenje. Odpeljali so ga stran od glavnega terminala. Stran so odpeljali tudi potnike. Letalo so obkrožila številna policijska vozila, nato so ga temeljito preiskali, vključno s prtljago.Potniki so pot proti Krakovu malo pred 4. uro lahko nadaljevali na krovu nadomestnega letala, preiskava Ryanairovega letala pa se je nadaljevala do jutranjih ur, ko so jo končali z ugotovitvijo, da letalo ne predstavlja nevarnosti. To sicer še vedno stoji na letališču, a naj bi se danes vrnilo na Irsko, navedbe predstavnika letališča na spletu navaja časnik Bild.