V Bruslju se je pokadil beli dim brexita

Johnson: Prevzeli smo nadzor nad lastno usodo

BRUSELJ - Sporazum EU in Združenega kraljestva je pod streho. Znamenja preboja so bila očitna že sinoči, a pogajalci so še danes čez dan razjasnjevali podrobnosti sporazuma, ki predvidoma obsega okoli 2000 strani.»Končno smo dosegli sporazum,« je na novinarski konferenci sporočila predsednica evropske komisije. Sporazum je v njenih očeh »pošten in uravnotežen«. Kot je povedala, »smo se morali ogniti večjim motnjam za potnike in podjetja s 1. januarjem«. Sporazum bo po njenih besedah trdna podlaga za nov začetek z dolgoročnim prijateljem. S sporazumom bo Unija pustila brexit za sabo in nadaljevala pot naprej.»Ura ne tiktaka več,« je povedal glavni evropski pogajalec, izkušeni Francoz. Današnji dan je dan olajšanja, a je tudi nekaj žalosti, je še ocenil. Združeno kraljestvo se je odločilo, da zapusti carinsko unijo in notranji trg. Kljub sporazumu bodo v nekaj dneh prišle dejanske spremembe za državljane in podjetja. »To je rezultat brexita,« je povedal. Ne bo sicer kvot in carin, bodo tudi pravila za spoštovanje enakih konkurenčnih pogojev. Združeno kraljestvo seje tudi odločilo, da ne bo sodelovalo v študentskem programu Erasmus.Britanski premierje med novinarsko konferenco v Londonu poudaril, da se je Združeno kraljestvo pred več kot štirimi leti odločilo znova prevzeti nadzor »nad našim denarjem, mejami, zakoni in vodami«. Danes je državi po njegovih besedah uspelo skleniti »največji trgovinski sporazum do sedaj«.»Obe strani sta dan za dnevom v težkih razmerah delali brez prestanka zato, da smo dobili največji in najbsežnejši trgovinski sporazum v zgodovini, in to v rekordnem času,« je na twitterju medtem zapisal glavni britanski pogajalec. Poudaril je, da sporazum »v celoti obnavlja britansko suverenost«, saj Združeno kraljestvo ne bo več podvrženo evropskim zakonom in jurisdikciji evropskega sodišča.S koncem leta se sicer izteče obdobje tranzicije, v katere je za Otok še veljalo pravo Unije. Združeno kraljestvo bo kljub izstopu do 31. decembra del carinske unije in notranjega trga. Če novega sporazuma ne bi bilo, bi nastale hude motnje v gospodarskih tokovih.Preboj je sicer olajšanje za gospodarstvo, a glede na nov režim in zahtevane postopke vsaj v prvi fazi po novem letu ne bo šlo brez zapletov. Logika EU v pogajanjih je bila; nič carin, nič kvot in nič dampinga.V sami končnici pogajanj je bilo na mizi vprašanje ribolovnih pravic evropskih ribičev. Za pet let in pol naj bi obdržali 75 odstotkov pravic. Nato naj bi začeli letna pogajanja. Sicer je bilo ključno področje v dolgem zapletenem pogajalskem procesu vprašanje zagotavljanje poštene konkurence.Kot so po sklenitvi sporazuma pojasnili viri pri EU, bo nastal celovit sistem za spoštovanje konkurence. V veljavo bi skupen sistem načel, ki bo omogočal, da na konca sodišče lahko zahtevalo vračilo državne pomoči, ki bi se pokazala kot nezakonita. Vsaka od strani bo lahko tudi avtonomno sprejemala povračilne ukrepe, če bo prišlo do odstopanja od standardov EU, ki bi vplivalo na trgovino in naložbe.Tako naj bi preprečili, da bi na Otoku z zniževanjem standardov (na področju okolja, socialnih pravic, potrošnikov) ali režimom državnih pomoči postavljali domača podjetja v boljši položaj in ogrožali delovna mesta v EU.S 1. januarjem marsičesa samoumevnega v odnosih z Združenim kraljestvom ne bo več. Četudi ne bo carin ali kvot, bodo za blago, ki bo vstopalo v Unijo, morale biti opravljene carinske formalnosti. To bo povzročalo več birokracije. Britanski živilski proizvodi bodo morali imeti veljavne certifikate in na mejah bo izvajan sistematičen (fito)sanitaren nadzor.Avtomatičnega priznavanja profesionalnih kvalifikacij ne bo več. Združeno kraljestvo ne bo več sodelovalo v notranjem energetskem trgu. Tudi državljani ne bodo več imeli pravice svobodnega gibanja, študija in dela v EU. Za bivanje nad 90 dni bodo potrebovali vizume.Britanske letalske družbe imele omejitve pri opravljanju dejavnosti v EU. Tako zgolj z britansko licenco ne bodo mogli več opravljati letov med državami članicami. Tudi potniški leti s postankom v EU , kot je, denimo, London-Amsterdam-Bangkok, ne bodo več mogoči.V programih EU, kot so Obzorje ali Copernicus, bo Združeno kraljestvo kot tretja država lahko sodelovalo na podlagi svojega prispevka v njihovo financiranje.Sporazum potrebuje še blagoslov držav članic in evropskega parlamenta. S 1. januarjem bo le v začasni uporabi.