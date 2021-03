V Burmi najbolj krvav dan od vojaškega prevzema oblasti

Protestniki so se sklonili, da bi se umaknili kroglam, po tem, ko so jih varnostne sile skušale razgnati s streli. FOTO: Stringer/Reuters

Vojaki so številne protestnike pridržali in zaprli. FOTO: Str/AFP

Protestniki na barikadah v Rangunu. FOTO: Str/AFP

Današnji dan je bil v Burmi najbolj krvav od vojaškega udara 1. februarja, saj so varnostne sile na protestih ubile najmanj 38 ljudi, je sporočila posebna odposlanka Združenih narodov za BurmoNovinarjem na sedežu v New Yorku je preko video povezave dejala, da je bilo od udara ubitih že več kot 50 ljudi, mnogi pa so bili ranjeni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Doslej je kot najbolj krvav dan veljala nedelja, ko so varnostne sile na protestih po vsej državi po podatkih ZN ubile najmanj 18 ljudi, še 30 pa jih je bilo ranjenih.Razmere v Burmi, kjer potekajo protesti, odkar je vojska 1. februarja z udarom prevzela oblast, se tako dodatno zaostrujejo. Protesti so tudi danes potekali v številnih mestih, policija pa je skušala protestnike razgnati s silo. Varnostne sile so v več mestih streljale na protestnike in pri tem uporabile tako gumijaste kot prave naboje.Protestniki zahtevajo odhod hunte z oblasti in izpustitev zaprte voditeljice Aung San Su Či ter drugih predstavnikov civilnih oblasti.Christine Schraner Burgener je še povedala, da ohranja stike z vsemi stranmi v državi, tudi z vojsko. V slednji so ji povedali, da predvidevajo, da bodo volitve čez leto dni, je dejala.Na novinarsko vprašanje, kakšne pogoje ji je vojaška hunta postavila za obisk Burme, za katerega so Združeni narodi zaprosili pred mesecem dni, je odgovorila, da so ji rekli, da je dobrodošla, a ne zdaj, saj morajo najprej rešiti probleme.Po podatkih združenja za pomoč političnim zapornikom so od vojaškega udara v Burmi aretirali več kot 1200 ljudi, od katerih jih je 900 še vedno zaprtih ali pa so obtoženi. Dejansko število je verjetno veliko višje, saj so državni mediji samo v nedeljo poročali o 1300 aretiranih. V torek so jih samo v Rangunu izpustili 500.