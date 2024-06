V času nacizma odtujeni sliki znova v Louvru

Judovski lastniki so sliki iz 17. stoletja, ki so ju njihovim prednikom zaplenili nacisti, po vojni pa sta bili hranjeni v pariškem Louvru, podarili omenjenemu muzeju. Sliki Tihožitje s šunko Florisa van Schootena ter Hrana, sadje in kozarec Petra Binoita sta na ogled ob predmetih, ki pripovedujejo o izkušnji družine v časih nacizma.

Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP se je nekaj potomcev družine Javal od skupno 48 v začetku tedna zbralo v muzeju Louvre, da bi si ogledali omenjeni sliki. »Dolžna sem ohraniti spomin na mojo družino, ki je bila oropana in preganjana, katere zgodovina nagovarja sedanje generacije,« je povedala ena od družinskih članov Marion.

Po pisanju AFP je bilo med vojno pet članov družine deportiranih iz Francije in so umrli v koncentracijskem taborišču Auschwitz, nekaj se jih je pridružilo odporniškemu gibanju, nekaj se jih je skrivalo.

Sliki Florisa van Schootena in Petra Binoita sta bili desetletja del zbirke severnjaškega slikarstva v Louvru ter vključeni v program, namenjen odtujenim umetninam, katerih lastniki niso znani.

Vlada je že leta 2015 pozvala strokovnjake za genealogijo, da preučijo del eksponatov, vključenih v omenjeni program, ki je bil del širšega gibanja v francoskih muzejih za iskanje zakonitih lastnikov odtujenih umetnin.

Strokovnjaki so ugotovili, da sta bili sliki v dvorcu Mathilde Javal v središču Pariza, ki so ga nacisti zasegli in izpraznili leta 1944. Po vojni je sicer Javalova vložila zahtevek za restitucijo, vendar so po navedbah Louvra postopek upočasnile napake pri zapisu njenega imena in naslova.

Med nacistično okupacijo v letih od 1940 do 1945 je bilo v Franciji odtujenih ali pod prisilo prodanih približno 100.000 predmetov kulturne dediščine, večinoma iz judovskih družin, veliko pa jih je bilo prepeljanih v Nemčijo.

Po vojni jih je bilo v Francijo vrnjenih približno 60.000. Posebna komisija, ki je delovala do leta 1949, jih je lastnikom vrnila 45.000. Od preostalih 15.000 jih je približno 13.000 prodala država, 2200 pa jih je bilo zaupanih muzejem. V muzeju Louvre je še vedno 1610 teh umetnin, od tega 791 slik.