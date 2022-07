V Črnomorsku pred izplutjem prva ladja z žitom po podpisu dogovora z Rusijo

V pristaniškem mestu Črnomorsk na jugu Ukrajine se pripravljajo na izplutje prve ladje z žitom, kar naj bi se zgodilo že danes, a po besedah podsekretarja za humanitarne zadeve ZN Martina Griffithsa podrobnosti še urejajo. Bližnjo Odeso je medtem obiskal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in dejal, da so pripravljeni na ponoven izvoz žita.

Trenutno po poročanju britanskega BBC še ni jasno, kam bo ladja odplula najprej, je pa Griffiths dejal, da je prednostna naloga Somalija, kjer v kar osmih regijah grozi lakota. Prekinitev izvoza žita je sicer povzročila pomanjkanje hrane v več afriških državah.

Zelenski je dejal, da je za Ukrajino pomembno, da zagotovi svetovno prehransko varnost. »Medtem ko nekdo, ki blokira Črno morje, jemlje življenja v drugih državah, jim mi dajemo možnost, da preživijo,« je poudaril.

FOTO: Urad za komunuciranje ukrajinskega predsednika/Reuters

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba pa je dejal, da bo Kijev storil vse, kar je v njegovi moči, da bo koridor za izvoz žita deloval. »Za organizacijo in izvedbo tega prvega prehoda po humanitarnem koridorju so izračunane vse podrobnosti, vse je preverjeno enkrat, dvakrat in trikrat,« besede Kulebe navaja BBC.

Dogovor o ponovni vzpostavitvi izvoza po pomorski blokadi ukrajinskih črnomorskih pristanišč je bil pod pokroviteljstvom ZN podpisan pred tednom dni.

V skladu s sporazumom, ki sta ga podpisali Rusija in Ukrajina, morski koridor, konvoj in pregled tovora organizira skupni koordinacijski center (JCC) v Turčiji, končne priprave za izvedbo dogovora pa po poročanju BBC še niso bile opravljene.

Ruske pomorske sile nadzorujejo večino Črnega morja, zato v tamkajšnjih ukrajinskih pristaniščih že skoraj šest mesecev ostaja približno 20 milijonov ton žita. Izvoz dodatno ogrožajo pomorske mine v največjem ukrajinskem pristanišču Odesa, ki jih je namestila ukrajinska vojska, da bi preprečila izkrcanja v pristanišču.