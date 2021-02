V delno puščavskem Teksasu kot na Aljaski

Zamrznjene limone na drevesih

Teksas ni edina zvezna država z rekordno nizkimi temperaturami in obilico snega; zimska ujma Uri se namreč vleče od severa do juga Združenih držav Amerike. FOTO: AFP

Zapleti tudi s cepljenjem

Takšne rekreacije povsod v Teksasu niso navajeni. FOTO: Ron Jenkins/AFP

Prvič v zgodovini so ves Teksas posvarili pred nevarno zimsko nevihto, že je pokazala zobe: več mrtvih in milijoni ljudi brez elektrike. V delno puščavski zvezni državi je tako hladno kot na Aljaski.Teksas trenutno ni edina ameriška zvezna država z rekordno nizkimi temperaturami, ki so se približale celo –20 stopinjam Celzija, in obilico snega; zimska ujma Uri se namreč vleče od severa do juga ZDA, državna vremenska služba pa je pred ekstremnim vremenom posvarila kar 150 milijonov Američanov. Čeprav številne zvezne države takšno vreme doživljajo vsako zimo, je zvezna država ob meji z Mehiko pogosteje v središču pozornosti zaradi visokih poletnih temperatur ali drugih vremenskih pojavov. V Teksasu niti ni toliko puščave, kot bi lahko sodili po hollywoodskih filmih, februarsko vreme pa je običajno suho in sončno.Ob zdajšnjih snežnih zametih je profesor meteorologije na univerzi Oklahomav časopisu Texas Tribune ocenil, da je to zgodovinski dogodek, in niso redke fotografije, kot je tista iz teksaškega Edinburga z zamrznjenimi limonami na drevesih. Zaradi neprilagojenosti na ostre zimske razmere se je pred nekaj dnevi blizu Dallasa zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih več kot 130 avtomobilov in tovornjakov, šest ljudi pa je izgubilo življenje.Ponekod v državi osamljene zvezde je sneg podrl električno napeljavo, drugod je bila ta preobremenjena. Lokalni mediji so poročali o številnih državljanih, ki so se iz ledenih hiš in stanovanj zatekli kar v svoje avtomobile. V Houstonu je nekaj ljudi gretje avtomobila v garaži plačalo z življenjem, zato zdaj po ukazu guvernerjačlani nacionalne garde hodijo od vrat do vrat, da bi preverili, ali je vse v redu. Po vsej zvezni državi so odprli 135 ogrevanih javnih prostorov, kamor se lahko zatečejo prebivalci, ki ne morejo bivati doma, za brezdomce so pripravili posebna zatočišča. Še vedno je opaziti ­fotografije šotorov na ledeno ­mrzlih ulicah.Zamrznile so tudi številne vetrnice, ki kljub naftnemu slovesu proizvedejo več kot petino teksaške električne energije, zato so v času velikih načrtov nove administracije z obnovljivimi viri energije zgrabili priložnost kritiki ter dvignili glas. Ogorčeni zaradi energetskih težav območja z največ fosilnih goriv v ZDA so znova napovedali višje cene nafte, plina ter električne energije za vse državljane. Zaradi neugodnih vremenskih razmer se je zapletlo tudi cepljenje proti covidu-19; blizu Houstona so zaradi nedelovanja hladilnikov po izpadu električne energije mrzlično iskali na tisoče kandidatov za cepljenje s cepivom Moderne, ki bi mu sicer lahko potekel rok uporabe.To se je zgodilo v času, ko so oblasti opozarjale ljudi, naj ostanejo doma, ponekod drugod v ZDA pa ne pomaga niti to. V Severni Karolini so v tornadu umrli trije ljudje, deset je ranjenih.