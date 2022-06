V demokratičnem dinozavru se vse vrti okoli Plenkovića

V nadaljevanju preberite:

V vladajoči hrvaški stranki HDZ so konec tedna končali znotrajstrankarski volilni postopek. Na sobotnem zboru so namreč izbrali še člane predsedstva stranke in 40 članov vsesplošnega odbora stranke. Novo najožje vodstvo s »starim« predsednikom Andrejem Plenkovićem so izbrali že leta 2020, lani pa še lokalna vodstva, vendar zbora stranke zaradi pandemije covida-19 ni bilo.

Zdaj so opravili tudi to formalnost. Seveda tudi tokrat v desnosredinski HDZ, ki ji nekateri pravijo tudi demokratični dionozaver, ni šlo brez pretirane samohvale, pozorni opazovalci pa vseeno menijo, da le ni vse tako, kot je slišati iz ust strankarskih politikov.

Očitkov na račun Andreja Plenkovića in »njegove« HDZ ni malo. Aretacije vladnih ministrov se vrstijo kot po tekočem traku, plaz očitkov pa se je sprožil lani novembra, ko so zaradi suma goljufij na ministrstvu za regionalni razvoj in evropska sredstva v okviru preiskave evropskega javnega tožilstva prijeli štiri ljudi, med katerimi je bila tudi nekdanja ministrica Gabrijela Žalac.