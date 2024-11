Katar se umika kot posrednik v pogajanjih med Izraelom in Hamasom

Severu Gaze po opozorilih mednarodnih strokovnjakov grozi lakota

Prebivalcem na severu Gaze grozi lakota, so v petek v poročilu opozorili mednarodni strokovnjaki iz odbora za preverjanje in potrjevanje ocen tveganja za lakoto (FRC). Izpostavili so, da se razmere hitro slabšajo, in pozvali k takojšnjemu ukrepanju.

Humanitarne razmere na območju Gaze so zelo resne in se hitro slabšajo, piše v poročilu FRC, ki so ga posredovali tudi medijem.

Kot so izpostavili mednarodni strokovnjaki, obstaja velika verjetnost, da bo na območjih na severu Gaze nastopila lakota. Ob tem so dodali, da je bil prag morda že presežen ali pa bo presežen v bližnji prihodnosti.

Kot še navaja poročilo, so se v Gazi sesuli prehranski sistemi, zmanjšala se je humanitarna pomoč, kritične pa so tudi razmere na področjih zagotavljanja pitne vode in higiene. Zato je mogoče domnevati, da se na območju hitro povečujejo lakota, podhranjenost ter umrljivost zaradi podhranjenosti in bolezni.

Mednarodne organizacije že dlje časa svarijo, da v palestinski enklavi po več kot enem letu nenehnih izraelskih napadov in blokad dobav pomoči primanjkuje vode, hrane, elektrike in goriva, širijo se bolezni, omejene so zdravstvene in bolnišnične zmogljivosti.