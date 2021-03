V dvojni igri bodo najvišjo ceno znova plačali Kurdi

V nadaljevanju preberite: Minuli konec tedna so turška letala prvič po sedemnajstih mesecih, ko je Ankara na severovzhodu Sirije sprožila veliko vojaško operacijo proti sirskim Kurdom, bombardirala cilje kurdskih ljudskih samozaščitnih enot (YPG), ki tvorijo jedro Sirskih demokratičnih sil (SDF). Skoraj sočasno so ruska letala bombardirala mestece Kah, eno redkih, ki so še vedno pod nadzorom sirskih upornikov. Usklajena dinamika na severu Sirije v celoti ustreza oblastem v Damasku.