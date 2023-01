V ekonomsko negotovih časih se bodo karte premešale na novo

V nadaljevanju preberite:

Če ne bo presenečenj, Slovenijo po lanskem volilno in referendumsko nabitem obdobju letos čaka zatišje. A medtem ko je pričakovati, da se bodo pri nas stranke počasi začele pripravljati na volitve v evropski parlament prihodnje leto, se bodo karte v več državah na stari celini premešale na novo. Med zanimivejšimi bo zagotovo merjenje moči v Španiji in na Poljskem, poleg četrte in pete največje članice Unije bodo veliko pozornosti deležne tudi splošne volitve v Turčiji, prav tako ne gre spregledati dogajanja na Finskem in v Grčiji.