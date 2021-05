V eksploziji pri šoli v Kabulu številni mrtvi in ranjeni

FOTO: Stringer/Reuters

V eksploziji pri šoli v Kabulu je bilo ubitih najmanj 30 ljudi, več kot 50 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Med žrtvami so tudi učenci.Eksplozija je odjeknila v bližini šole v četrti Dašt-i-Barči v zahodnem delu Kabula, v kateri živijo predvsem šiitski Hazari, poročajo tuje tiskovne agencije.Za zdaj ni znano, kaj je povzročilo eksplozijo v soseski, ki je pogosto tarča napadov sunitskih skrajnežev. Medtem ko so nekateri lokalni mediji poročali, da so na območje priletele rakete, so drugi ugibali, da je eksplodiral avtomobil bomba.Oblasti incident obravnavajo kot teroristični napad. Odgovornosti za eksplozijo za zdaj ni prevzel še nihče, talibani pa so zanikali vpletenost.