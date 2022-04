V eni od ulic v Buči našli trupla najmanj 20 civilistov

Ukrajinska vojska v okolici prestolnice Kijev še naprej utrjuje svoje položaje, medtem pa se ruske sile od tam umikajo in prerazporejajo, da bi se osredotočile na vzhod in jug Ukrajine. V mestih v tem delu države potekajo srditi spopadi in obstreljevanje s strani Rusije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ruske sile so danes izvedle zračne napade na mesta Mariupolj in Harkov, je za rusko televizijo dejal svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Oleksij Arestovič. Ruska vojska je napadla tudi mesto Černigiv severovzhodno od Kijeva. Sovražnik poskuša spremeniti Černigiv v drugi Mariupolj, je opozoril Arestovič.

Generalštab ukrajinske vojske je danes sporočil, da se ruske enote umikajo tudi z območja okoli nekdanje jedrske elektrarne v Černobilu in s sosednjih območij v Belorusiji. Očitno naj bi jih premestili v rusko regijo Belgorod, da bi od tam napredovali do Harkova, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Buči, mestu severozahodno od Kijeva, ki so ga zavzeli ukrajinski vojaki, so v eni od ulic našli trupla najmanj 20 moških v civilnih oblačilih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Eden od moških je imel zvezane roke, trupla pa so bila raztresena na več sto metrih.