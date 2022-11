V etru ruska propaganda, v gozdu črni panter

Če koga zanima, kakšne novice o vojni v Ukrajini poslušajo Rusi, to zlahka izve v Srbiji. Tam so radijske postaje in spletne strani polne informacij s Sputnika, v Evropski uniji cenzuriranega spletnega portala, ki je pod neposrednim nadzorom Kremlja. V kratkem bo Srbom na voljo še ruska državna televizija v angleškem jeziku Russia Today. To je dvignilo več prahu v Bruslju kot v Srbiji, kjer jih te dni zanimajo povsem drugačne in bolj lahkotne medijske vsebine.

Le malo po tem, ko je svet Evropske unije spomladi v okviru ukrepov proti Rusiji zaradi agresije na Ukrajino na ozemlju EU prepovedal razpečevanje ruske državne propagande prek državne televizije Russia Today (RT) in spletnega portala Sputnik, so pri prvem napovedali, da bodo novo podružnico odprli v Srbiji. Čeprav sankcije proti Rusiji vključujejo prepoved širjenja ruske državne propagande po vseh sredstvih in poteh za distribucijo informacij, od kabelske, satelitske in internetne televizije do spletnih strani ter mobilnih aplikacij, in čeprav so prekinjeni vsi sporazumi o distribuciji teh programov, ker so grožnja »javnemu redu in varnosti EU«, so v Srbiji poleti poročali o načrtih za odprtje podružnice RT v tej balkanski državi.

Program bo v srbskem jeziku

Kljub večkratnim opozorilom iz Bruslja, da sta omenjena medija pomembna instrumenta v podporo ruski agresiji in ubijanju Ukrajincev, je RT tik pred odprtjem izpostave v Srbiji. Sputnik je v nedeljo objavil, da bo ruska državna televizija, ki sicer predvaja program v angleškem jeziku, v kratkem v Beogradu odprla podružnico, ki bo predvajala program v srbskem jeziku. »Dejanja govorijo glasneje kot besede. Vrnitev ruske propagande skozi glavna vrata v Srbijo v obliki začetka delovanja Russia Today je v nasprotju z zavezo Srbije, da bo uskladila svojo zunanjo politiko z EU. Država, ki je resna kandidatka za članstvo v EU, ne bi smela biti središče širjenja kremeljskih dezinformacij,« je na twitterju zapisal poročevalec evropskega parlamenta za Srbijo Vladimír Bilčík.

V Srbiji se šalijo na račun predsednika Aleksandra Vučića in njegove privrženosti Rusom. FOTO: Marko Djurica/Reuters

Kot pravi ena od številnih šal na račun srbskega predsednika Aleksandra Vučića in njegove privrženosti Rusom, bi ruski predsednik Vladimir Putin na volitvah v Srbiji premagal Vučića. Ker je v vsaki šali tudi kanček resnice, se ni čuditi, da Srbov nenehna izpostavljenost produktom ruske propagandne industrije ne moti pretirano.

Kam se je skrila zver

Uporabniki srbskih medijev, ki so večinoma pod nadzorom Vučićevega režima, so vajeni marsičesa, zadnje dni pa spremljajo poročila o iskanju velike črne mačke, ki naj bi pobegnila nekje na Madžarskem in se potika blizu vojvodinskega mesta Apatin, ki slovi po pivovarni. Panterja iščejo policisti, inšpektorji, gozdarji in lovci, pri iskanju si pomagajo tudi z brezpilotnimi letalniki, opremljenimi s kamerami visoke ločljivosti in termovizijskimi kamerami.

Zadnje dni v Srbiji zavzeto spremljajo poročila o iskanju velike črne mačke, ki se potika blizu mesta Apatin. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

Lov na apatinskega črnega panterja je kajpak tudi predmet šal; tako so na družbenih omrežjih slovito apatinsko pivo opremili z novo etiketo, na kateri je naslikana panterjeva glava. Šaljivci so posegli celo v wikipedijo v srbskem jeziku in geslo »črni leopard« dopolnili s podatkom, da se ga v naravi najde na območju Apatina, jugozahodne Kitajske, Burme, Nepala, južne Indije …, a so uredniki to objavo kmalu izbrisali.