V Evropi izgine s polic toaletni papir, na Japonskem riž

Ko na policah japonskih samopostrežnih trgovin nečesa ni, so ljudje, ki so navajeni na red in redno preskrbo, vznemirjeni zaradi nenavadne spremembe. Ko zmanjka riža, se v zavesti in podzavesti sproži alarm. Torej je treba čim prej nabaviti riž in z njim napolniti shrambe. Za vsak primer.

»Čiščenje polic«, na katerih stojijo vreče riža, se je začelo, ko je Meteorološka agencija Japonske (JMA) pred dvema tednoma izdala opozorilo, da bi lahko korito Nankai stresel megapotres. Ne glede na to, da so omenjeno opozorilo čez teden dni umaknili, je – kadar seizmološki zavod samo omeni možnost potresa z močjo osme ali devete stopnje – prva stvar, ki jo naredijo ljudje, ki ves čas živijo s to grožnjo, nakupovanje nujnih živil, ki jim lahko pomagajo preživeti obdobje po katastrofi.