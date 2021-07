V Evropi je hepatitis mogoče odpraviti do leta 2030

FOTO: Rupak De Chowdhuri/Reuters

Danes zaznamujemo svetovni dan hepatitisa, ki pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) letos poteka petnajstič. Svetovni dan tokrat poteka pod sloganom Virusni hepatitis ne more čakati! V svetu zaradi bolezni, povezanih s hepatitisom, vsakih 30 sekund umre en človek.Sloganu se pridružujejo tudi v društvu bolnikov z motnjo strjevanja krvi Slovenije Krvni bratje in v društvu bolnikov, okuženih s hepatitisom, Slovenija HEP. Predsednik društvaje ob svetovnem dnevu v sporočilu za javnost opozoril, da ne moremo čakati z eliminacijo hepatitisa.»To je poziv organizacijam, zdravnikom, raziskovalcem, politikom in vsem vključenim zainteresiranim stranem, naj sodelujejo med seboj pri boju proti hepatitisu,« je zapisal.Zver je dodal, da je boj proti hepatitisu v Sloveniji treba nadaljevati tudi v časih epidemije, saj se lahko le tako izognemo hujšim posledicam neodkritih okužb s hepatitisom, kot so ciroza jeter in v nekaterih primerih celo rak na jetrih.Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je ob svetovnem dnevu hepatitisa sporočila, da je mogoče hepatitits v Evropi odpraviti do leta 2030, a le, če bodo voditelji v močno prizadetih državah ukrepali takoj. Letošnji slogan zato poziva odločevalce, naj spodbujajo ljudi k testiranju na hepatitis B in C ter zdravljenju.Preprečevanje okužbe z virusoma hepatitisa B in C oziroma njeno zgodnje odkrivanje in zdravljenje preprečujeta nastanek raka na jetrih.Za izkoreninjenje hepatitisa do leta 2030 je treba sprejeti štiri korake: izboljšati dostop do diagnoz in zdravljenja, zagotoviti cepljenje proti hepatitisu B vsem otrokom in preprečiti prenos z matere na otroka, preprečiti diskriminacijo okuženih in določiti nacionalne cilje za odpravo hepatitisa, so še zapisali pri WHO.V Ljubljani bo danes med 14. in 19. uro potekalo anonimno in brezplačno testiranje na okužbo z virusom hepatitisa C. Testiranje bo mogoče na Poljanskem nasipu 58, brez naročanja in brez napotnice. Na voljo za pogovor pa bo tudi zdravnik, so sporočili iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.